Turizm Profesyonelleri Burdur'u Keşfetti

Burdur Valiliği öncülüğünde, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İzmir Turist Rehberleri Odası(İZRO)işbirliğinde hazırlanan Burdur ve ilçelerinin turizm potansiyelinin tanıtım programını başarıyla tamamladı. Kibyra, Kremna ve Sagalassos antik kentleri, İnsuyu Mağarası'nı, arkeoloji ve doğa müzeleri, doğal güzellikleri içeren tanıtım ve bilgilendirme turu için 18 rehber ve 4 acente temsilcisiyle Burdur'a geldiklerini yeni rotalar yeni müzeler keşfettiklerini, çok iyi ağırlanıp diyologlar kurulduklarını belirten İZRO Başkanı Macit Şaşzade, "Burdur bölgesinin tarihi, doğası ile beraber gastronomisinin de ne kadar zengin olduğunu gördük. Salda Kayak Merkezi, Sagalassos, Kiybra, Burdur ve Doğa müzeleri gibi harika mekanları ziyaret ettik. Çok başarılı geçtiğine ve muhakkak Burdur bölgesine kısa sürede dönüşü olacağına inanıyorum" dedi.

BAKA, kamu ve özel sektörün paydaşlarıyla turizm potansiyelini tanıtmak, yeni tur programları oluşması ve sürdürülebilir turizm için önerilerin alınması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. BAKA'nın, Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İZRO işbirliğindeki 3 günlük Burdur ve bölgenin tanıtım programına; İZRO yönetim kurulu üyeleri ve üyelerinden oluşan 18 profesyonel rehber ile 4 acente temsilcisi katıldı. Burdur ve çevresi turizm değerlerini yerinde görüp İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü rehberlerinin bilgilendirdiği heyet, Bucak Kent Orman tesislerinde ve tarihi Mısırlılar Evi'nde Burdur Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu'nun da katıldığı toplantılarda da; sektör temsilcileriyle biraraya gelip değerlendirmelerde fikir alışverişinde bulunup önerilerini aktardı.

Rehber ve acente temsilcilerinden oluşan heyet, hayranlıklarını ifade ettikleri Psidia ve Roma döneminin izlerini taşıyan çok önemli antik kentlerden Sagalassos, Kibyra ve Kremna'yı gezdi. Turizme açılan ilk mağara İnsuyu'yu, sergilediği ve sergilenmeyi bekleyen eserleriyle etkileyici buldukları Burdur Arkeoloji Müzesi'ni gezip 2.5 milyon yıl önce yaşamış fillerin atası olan mamutların bir çeşidi güney fili mastodonun diş ve kemikleri ile fosillerinin sergilendiği Doğa Tarihi Müzesi'ni ilk kez gören turizm profesyonelleri, el işçiliği mimarisiyle dikkat çeken tarihi Taşoda ve Baki Bey konaklarını ziyaret etti.

Alaca Dokuma atölyesini, Ulu Camii'yi, İnsuyu Mağarası'nı, Lisinia Doğa Proje Alanı'nı, lavanta tarlaları bulunan Akçaköy Lavanta Deresi'ni de gezen konuk heyet, programın son gününde de Salda Gölü, Salda Kayak Merkezi, Salda Gölü manzarasında yamaç paraşütü sahası ile ile yöresel çalgıların kültür değerlerinin sergilendiği Gölhisar'daki Muallim Mustafa Sırrı Özkan Kültür Evi'ni gezdi. Turizm profesyonelleri, program boyunca yöresel lezzetleri de tatma fırsatı buldu.

'NE KADAR ZENGİN OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Program boyunca Burdur Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile BAKA uzmanlarının eşlik edip bilgilendirdiği turizm profesyonellerinden oluşan heyet adına İzmir Turistik Rehberler Odası Başkanı Macit Şaşzade, "İnanılmaz şekilde yeni bugüne kadar görmediğimiz, görüp de daha iyi yenilenmiş gelişmiş olan harika yeni müzeler yeni rotaları öğrenmiş olduk" dedi. Burdur Valiliği'ne, BAKA'ya ve Burdur Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teşekkür eden İZRO Başkanı Şaşzade, şöyle devam etti:

"Burdur bölgesinin tarihi, doğal güzellikleri ile beraber gastronomisinin de ne kadar zengin olduğunu gördük, tarihi ve doğal harika mekanları ziyaret ettik. Çok başarılı geçtiğine muhakkak Burdur bölgesine kısa sürede dönüşü olacağına inanıyorum. Çok güzel ağırlandık, mutlu olduk birçok diyologlar kurduk. Bölge turizminin geliştirilmesi için önerilerimizi Vali Yardımcımıza, İl Turizm Müdürümüz'e sohbet yemeğinde ilettik. Önerilerden birisi Burdur'un kendine has el sanatlarının yöresel yemeklerinin yapıldığı güzel restore edilmiş köylerin cazibe merkezi haline gelmesi. Yöresel ürünlerin daha iyi ambalajlama sistemi ve daha çok reklamasyonla belli noktalarda satılmaya başlanması, rotaların ve yürüyüş rotalarının belirlenmesi, inanılmaz bir müze var geliştirilip büyütülmesinin önemli olduğunu söyledik. Şu an aklıma gelenler bunlar daha birçok konuda fikir alışverişi yaptık. Hepsinin Burdur için büyük bir cazibe olacağına inanıyorum yeter ki insanlar tanısın buraların tanımı sağlıklı şekilde tanıtımı yapılsın."

Programın ardından konuk İZRO yönetimi, üyeleri rehberler ile acente temsilcilerinden oluşan heyet, karayoluyla İzmir'e döndü.

Kaynak: Bültenler