Turizm rehberinden fotoğraf sergisi

TURİZM Rehberi Tulga Ozan, "Kuzey Kore'den Batı Afrika 'ya Değişmeden Keşfedilmesi Gereken Coğrafyalar" başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

25 Yıllık Turizm geçmişi bulunan ve rehberlik yaptığı zamanlarda sırt çantasıyla dünyayı gezip fotoğraflayan Tulga Ozan "Kuzey Kore'den Batı Afrika'ya Değişmeden Keşfedilmesi Gereken Coğrafyalar" başlıklı sergisini, Caddebostan Kültür Merkezi'nde açtı. Altan Sazak, Duygu Şahin ve Tulga Ozan'ın koordinatörlüğünde açılan sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

"SERGİMİZ 28 KASIM'A KADAR DEVAM EDECEK"

Dünya Değişmeden Seyahat organizasyonlarının kurucusu Tulga Ozan, "Sergimiz 28 Kasım'a kadar devam edecek. 38 fotoğrafçı dostumuzun çektiği toplam 65 tane fotoğraf sergiliyoruz. Her fotoğrafın da bir hikayesi var. Herhangi bir doğa veya şehir fotoğrafı çekmek yerine özellikle insana dokunmak, günümüzde küreselleşen ve monotonlaşan dünyada yok olmak üzere olan gelenekleri günümüze kadar taşımak istedik. Dostlarımızın desteğiyle çok güzel bir sergi oluştu. Her resmin altında kendi hikayesi de yazmakta" ifadelerini kullandı.

Ozan, "Biz Dünya Değişmeden olarak sürdürülebilir, devam eden, gittiğimiz kültürleri ve toplumları zedelemeden seyahat anlayışını devam ettirmek için uğraşıyoruz. Bizle beraber seyahat eden tüm dostlarımızın da bu fikre destek vererek geliyorlar. Önemli olan bizim nerelere çentik attığımız değil, gittiğimiz yerlerde bir şeye dokunmamız ve dokunmamızın ertesinde de bunun bize bir şeyler katması" şeklinde konuştu.

- İstanbul