Turizm Rekor Kırdı, Elektrik Tüketimi Yüzde 5,3 Arttı

Kaynak: DHA

AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (AEDAŞ) 2016 yılından beri açıkladığı 'Yılın Enleri' çalışmasına göre 2018'de Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik tüketimi yüzde 5,3 artarken yılın tüketim rekoru 3 Ağustos Cuma günü kırıldı.Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ'ın 2016 yılından bu yana düzenli olarak açıkladığı 'Yılın Enleri 2018' çalışmasına göre bölgede elektrik tüketimi 2018 yılında, 2017'e göre yüzde 5,3'lük artış gösterdi. 2017 yılında sözkonusu üç il, ilçe ve köylerdeki toplam tüketim 9 milyon 141 bin MWh düzeyinde iken 2018 yılında bu rakam yaklaşık 500 MWh artarak 9 milyon 630 bin MWh'ye çıktı. Bölgede en yüksek elektrik tüketimi ise Ağustos ayında yaşandı. Akdeniz Bölgesi'nde yaz aylarının oldukça sıcak geçmesi ve özellikle bu ayda yerli ve yabancı turist sayısının da zirve noktaya ulaşmasının etkisi ile elektrik talebi arttı. 3 Ağustos Cuma günü toplam tüketim 42 bin 247 MWh'ye ulaşarak yılın 'en yüksek' seviyesini gördü. 2017 yılında zirve, 13 Temmuz Perşembe günü yaşanmış ve tüketim 40 bin 257 MWh'ye çıkmıştı. 3 Ağustos 2018'de, 2017'nin zirve noktasına göre toplam tüketim yaklaşık yüzde 5 arttı.YAZ AYLARINDA TÜKETİM İKİYE KATLANIYOR2018 yılının en düşük tüketimi ise 11 Mart 2018 tarihinde gerçekleşti. Pazar olmasının da etkisi ile 11 Mart günü toplam tüketim 18 bin 161 MWh seviyesine indi. Bu rakam baz alındığında rekorun kırıldığı 3 Ağustos günü toplam tüketim en düşük noktaya göre yüzde 132,6 artmış oldu. AEDAŞ'ın aylık rakamları da yaz aylarında tüketimin ikiye katlandığını gözler önüne serdi. Bölgede turizm faaliyetlerinin yoğunlaşmaya başladığı 2018 Haziran ayında tüketim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi. 2018 yılı içinde aylık bazda en düşük tüketim 601 bin 106 MWh ile şubat ayında gerçekleşirken yılın en yüksek tüketimi yine Ağustos ayında bu rakamın yaklaşık iki katı yani 1 milyon 171 bin MWh seviyesine ulaştı.MÜŞTERİ SAYISI YÜZDE 4,2 ARTTIAEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, özellikle yaz aylarında artan elektrik talebine hızla yanıt verdiklerini dile getirerek, "Tüketimin yoğun olduğu aylarda özel iş planları yapıyoruz. Türkiye'nin hatta dünyanın turizm başkentleri arasında yer alan Antalya'ya hizmet vermek bizim için gurur verici. Sadece müşterilerimize değil, tatil için Türkiye'yi tercih eden yabancı ziyaretçilere kesintisiz enerji vererek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek bizi mutlu ediyor" dedi.Müdüroğlu, 2017'de toplam 2 milyon 76 bin olan müşteri sayılarının da 2018 sonu itibarıyla yüzde 4,2'lik artışla 2 milyon 163 bine çıktığına işaret etti.- Antalya