Turizm sektörü İstanbul'da bir araya geldi

Yaklaşık 4 bin 500 ziyaretçinin katılımı ile 3 salon ve 5 farklı sahnede bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uzakrota Travel Summit, İstanbul 'da gerçekleştirildi.Uzakrota Travel Summit, geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirildi. Bidroom tarafından geçtiğimiz yıl dünyanın en etkin 10 turizm zirvesi arasında gösterilen Uzakrota'da, bu yıl 150 üst düzey konuşmacı, 100'den fazla stant katılımcısı ve 500'den fazla marka ile 4 bin 500'ün üzerinde katılımcı yer aldı. Turizm sektöründeki havayolları, Tur operatörleri, seyahat acenteleri, oteller, turizm teknoloji firmaları, Start Up firmalar, Turizm tedarik firmaları, Yatırım şirketleri ve sosyal medya influencerları ile tüm turizm paydaşlarını bir araya getiren eşsiz bir etkinlik yapıldı. Etkinliğin akşamında da, ilk defa düzenlenen Uzakrota Turizm Ödüllerinde plaketlerini alan ödül kazanan firmalar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar parti eşliğinde kutlamalarda bulundu.Eş zamanlı olarak 5 farklı sahnede etkinlik dolu içerikleri, çarpıcı konu başlıkları ile dikkati çekti. Etkinlik, turizm paydaşlarına buluşma ve sinerji oluşturma imkanı verdi.Etkinliğin açılış konuşmasını, Turizm ve Sağlık eski bakanı Bülent Akarcalı gerçekleştirdi. Bakanlık dönemlerinde turizmi geliştirmek adına yapmış oldukları çalışmaları ve geçmişten günümüze turizmi değerlendiren Akarcalı'nın ardından, sahneye Kültür Turizm Bakanlığı Turizm Tanıtma Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet söz aldı. Türkiye'nin mevcut turizm potansiyeli ve tanıtma ajansı özelinde Türkiye'nin destinasyonlarını tanıtım biçimleri, kısa-uzun vadeli tanıtım stratejileri hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Sonrasında, sahneyi Uzakrota Travel Summit'in Ana sponsoru olan dünyanın 73 ülkesinde 554'ün üzerinde ofisi ile Japonya'nın en büyük tur operatörlerinden HIS Global'in markası SKYhub adına, sahneye HIS Türkiye ofisi Genel Müdürü Emre Özkur çıktı. Özkur açılış konuşmasında, Turizm sektörünün yıllar içindeki gelişimi, sektördeki insan emeğinin yerini zamanla teknolojinin almaya başlayacağını ifade ederek, Uzakrota etkinliğinin güçlü B2B yapısı nedeniyle turizm paydaşlarını bir araya getirme, yüz yüze konuşma, yılda bir defa da olsa birbirleri arasında sinerji oluşturabilme adına son derece önemli olduğunu belirtti. Böylelikle teknolojinin gücüne rağmen, bir araya gelmenin pozitif sonuçlarını, böyle kaliteli bir turizm zirvesinde görebildiklerini ifade etti.Her geçen sene daha etkin, daha başarılı bir organizasyon olan Uzakrota Travel Summit için katılımcı firmalar da övgü dolu sözlerle memnuniyetlerini ifade ettiler. Daha önceki etkinliklerinde olduğu gibi, bu yıl da global turizm pazarından yöneticiler ve Türkiye'de turizme yön veren profesyoneller bu etkinlikte bir araya geldi.Etkinliğin ana sponsoru olan SKYhub'ın Outbound Grup Müdürü Orhan Durmuş moderatörlüğünde gerçekleşen panelde ise "Yeni nesil kullanıcıları yakalayabilmek için, tur operatörlerinin gelişen teknoloji ışığında nasıl aksiyon almaları gerektiği" konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Seyahat teknoloji salonu sponsoru olan Türkiye'nin otel arama motoru Neredekal.com'un Genel Müdürü Özkan Hacıoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen panelde ise, turizm teknolojisi-pazarlaması konusunda Türkiye ve dünyada söz sahibi Hotelspro, Hotelbeds ve Dohop firmalarının üst düzey yöneticilerinin katıldığı oturumda, "Dijital ortaklıklar ile yeni pazarlara açılabilmenin yolları" hakkında paydaşlara bilgi aktarımlarında bulunuldu. Etkinliğin ana destekçilerinden International Residency & Citizenship (IRC) CEO'su Tolga Habalı, yabancı ülkelerde iş yapma, başka bir ülkenin vatandaşlığına da geçerek çifte vatandaş olma, çalışma-oturum izinleri ve yatırımla vatandaşlık elde etme gibi konulara dikkat çeken bir buluşma gerçekleştirdi.Etkinliğin havayolu tarafından ana destekçilerinden olan Emirates Airline Bulgaristan, Romanya ve Türkiye bölge müdürü Bahar Birinci "Havacılığın geleceği ve Emirates'in gelecek stratejileri" üzerine sektörü bilgilendirici bir panel gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları Online Satış Çözümleri Başkan Yardımcısı Cengiz Değirmenci de, yapay zeka, nesnelerin interneti, sosyal medya ve büyük veri gibi kavramların turizm sektöründe şirketlere çok büyük fırsatlar oluşturduğu konusuna dikkat çekti.Bu yıl etkinliğe katılan, internetin ilk çıktığı günlerde hepimizin bildiği dünyanın en popüler seyahat rehberlerinden biri olan Lonely Planet'in CEO'su Luis Cabrera, SKYhub ana salonunda, "Dün, bugün ve yarın müşterilerin tatil tercihleri" hakkında bilgi ve ön görülerini sektör paydaşları ile paylaştı. Yine global pazarda dünyanın en iyilerinden olan Kanada Trafalgar Travel'ın Başkanı Wolf Paunic ise Emirates Salonundaki panelinde, "Yeni jenerasyonun davranış biçimleri ışığında, geleceğin tur operatörlerinin ne şekilde evirileceği" hakkında öngörülerini paylaştı. Turizm sektöründeki paydaşları global pazarda A'dan Z'ye etkinlik düzenleme konusunda danışmanlık hizmeti veren Meetings.com'un CEO'su Bas Lemmens ise Hotel Runner Kurucu Ortağı Ali Beklen'in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde "Online mecraları daha verimli kullanmanın yolları"nı sektörle paylaştı.Etkinliğin sona ermesinin ardından gerçekleşen ödül töreninde ise, kazananlara plaketleri takdim edildi. Canlı müzik ve Jazz eşliğinde gece sona erdi. - İSTANBUL