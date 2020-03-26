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Turizm Sektörü, koronavirüsten ders çıkartmalı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs, her sektörü etkilediği gibi turizmi de durma noktasına getirdi.

26.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:33
Turizm Sektörü, koronavirüsten ders çıkartmalı

Ülkelerin birbirlerine karşı sınır kapılarını kapattığı bu dönemde, Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki serbest geçiş de bu durumdan nasibini aldı. Dolayısıyla turizmciler, yaz sezonuna hazırlanırken yakalandıkları koronavirüs krizini nasıl aşacaklarını düşünüyorlar. Hotel Marketing Dijital İletişim Direktörü Bahadır Çakar, son gelişmeler ışığında otelcilerin ve onlara bağlı gelişen sektörlerin durumu aşıp, geleceğe yön verebileceklerini söyledi.

"Bu Orkestranın Şefi Sizsiniz"

Otellerin bu dönemden alması gereken dersler olduğuna dikkat çeken Hotel Marketing Dijital İletişim Direktörü Bahadır Çakar, turizm alanında faaliyet gösteren kurumların öncelikli olarak kendi markalarına odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi. Çakar, "Korona virüs salgınında oteller değerli bir ders çıkarabilir. Otellerin yeniliğin öncüsü olması gerekiyor. Korona virüs salgınından başarılı bir şekilde çıkmak için seslerini duyurmaları gerekiyor. Kendi markaları üzerinden iletişim yapmaları gerekiyor. Sadece acentelere, büyük OTA'a ya da doğrudan rezervasyonlara güvenmemeleri gerekiyor. Bu bir orkestrasyon işi ve bu orkestranın şefi otel yani – markanın kendisi" dedi.

Olumlu Bakmak ve Doğru Mesaj Önemli

Otellerin müşterilerine olumlu ve doğru mesaj iletmeleri gerektiğini belirten Bahadır Çakar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Herkesin olumlu mesaja ihtiyacı var ve her şey bittiğinde iyi bir tatil deneyimini vaat edin. Olumlu olun. Eski misafiri kazanmak için adım atın. Sosyal medyanızı güçlendirin ve misafirlerinize ulaşın. Şu an herkesin duymak istediği; olumlu mesajlar, aldığınız önlemler ve sunduğunuz tatil deneyimini anlatın. Cevap vermediğiniz misafir yorumlarına cevap verin ve durumlarını sorun. Sağlık ve temizlik/hijyen kurallarını ve misafir güvenliği ile ilgili aldığınız önlemleri paylaşın"

"Kriz Sonrası, Önceliği İç Pazara Verebilirsiniz"

Koronavirüs krizinin etkisi geçmeye başladığında otelcilerin iç pazara hamle yapmalarının daha doğru olacağını dile getiren Bahadır Çakar, ancak uluslararası pazar ile de bağlantının korunması gerektiğini ifade etti. Çakar, "Uluslararası seyahat kısıtlamalarına ve azalan uçuşlara önlem olarak bütçenizi ve hedefinizi ülke içi reklam yapmaya yönlendirerek pazarda maksimum maruz kalma olmasını sağlayın. Ancak bu işletmeyi tamamen dışa kapatmak anlamına gelmesin. Müşterilere esneklik sağlamanın uzun vadede olumlu dönüş sağlayacağını söyleyebiliriz. Bu anlamda iptal edilemez rezervasyon fiyatı seçeneğini kaldırın ya da cüzi miktarlara düşürün. Fiyatlarınızı korumaya çalışın. Otelinizin hijyen kurallarına uyduğunu ve sağlık açısından güvenli bir mekan olduğunu misafirlerinize belirtin" diye konuştu.

Hotel Marketing ayrıca koronavirüs krizinde otellerin neler yapması gerektiğini anlatan bir e-book hazırladı. Ücretsiz olarak siteden kolayca temin edilebilir.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Avrupa Birliği, Koronavirüs, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Turizm Sektörü, koronavirüsten ders çıkartmalı - Haberler

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