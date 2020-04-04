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Turizm sektörü Kovid-19'a karşı yeni stratejilere odaklandı

Geçen yıl gerek turist sayısında gerekse gelir noktasında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Türk turizmi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni stratejilere odaklandı.

04.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:08
Turizm sektörü Kovid-19'a karşı yeni stratejilere odaklandı
Geçen yıl gerek turist sayısında gerekse gelir noktasında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Türk turizmi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni stratejilere odaklandı.
Geçen yıl 15 milyon 644 bin turist ağırlayan, bu yıl 18 milyon turist hedefi belirleyen Antalya 'da turizmciler, dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını sürecini dikkatle takip ediyor.
Turizimciler, virüsün etkisini kaybetmesinin ardından turizmde beklenen hareketliliğin yaşanacağına inanıyor.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, Türk turizmcisinin deneyimli olduğunu söyledi.
Kovid-19'un toplumsal sağlığın yanı sıra dünya ekonomisini ve küresel turizm faaliyetlerini de etkilediğine işaret eden Yağcı, tüm ülkelerin ekonomik ve sosyal anlamda tarihi bir süreç yaşadığını bildirdi.
Yağcı, şu anki önceliklerinin başta çalışanlar, misafirler, tedarikçiler olmak üzere tüm paydaşların sağlığını ve güvenliğini korumak olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinde konaklama sektörünü ilgilendiren yapılandırmaların yer aldığına değinen Yağcı, sektörün tüm dinamikleri tarafından ülke ve dünya gündeminin anlık olarak takip edildiğini bildirdi.
Yağcı, Türkiye'nin istihdamının ve ekonomisinin çok önemli bir payını turizm sektörünün oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Turizm sektörümüz bugüne kadar çok büyük fedakarlıklarla en büyük rekabet avantajımız olan misafir oranını düşürmedi. Bu konuda özellikle konaklama sektörümüzün en üst seviyede özeni, tüm dünyaya örnek teşkil edecek düzeydedir. Bugüne kadar edinilen kriz yönetimi tecrübeleriyle bu süreç de aşılacaktır. Geleceğe dair stratejiler geliştireceğiz. Sahip olduğumuz tecrübemiz, insan kaynağımız ve birikimimizle bunu gerçekleştireceğiz."
"Otel hijyeninde seminerler düzenlendi"
Sürecin yönetilmesinde önem verdikleri konuların başında üyelerle ve tüm paydaşlarla iletişimin geldiğini anlatan Yağcı, bilgi akışının kesintisiz ve sağlıklı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptıkları ortak çalışmayla Antalya bölgesinde otel hijyeni konusunda seminerler düzenlendiğini aktaran Yağcı, "Otel hijyeni sadece bu dönemin değil, tüm zamanlarda uygulanması gereken kurallar içermektedir. Bundan sonraki zamanlarda da konaklama sektörü olarak hijyen konusunda daha fazla çalışmalar planlamaktayız." diye konuştu.
Salgın nedeniyle çoğu ülke ile hava trafiğinin kesilmesiyle Antalya Valiliği ve ilgili paydaşlarla koordineli çalışmalarla kentte bulunan misafirlerin tahliyesinin sorunsuz şekilde gerçekleştirildiğine değinen Yağcı, bu süreçte işletmeler ve çalışanlar için alınması gereken her türlü önlem ve desteğin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile paylaşıldığını kaydetti.
"İç pazar en büyük ana pazarlarımızdan birisi olacak"
Yağcı, iç pazarın her dönemde olduğu gibi yine en büyük ana pazarlardan biri olacağını vurgulayarak, "Dünya konjonktüründe en hızlı geri dönüş yaşayacağımız pazar 'iç turizm' olacaktır. Bu yönde çalışmalarımız, kamu ve sektörümüzün bileşenleriyle kesintisiz devam etmektedir. Sektöre verilmesi gereken her türlü destek için gerekli çalışmalar yürütülüyor." dedi.
"Virüs salgını biterse turizmi kimse durduramaz"
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da şu anda her şeyin koronavirüse bağlı olduğunu belirtti.
Süreci yakından izlediklerine dikkati çeken Atmaca, "En azından önümüzdeki iki haftayı beklemeliyiz. Ne olacak, süreç nasıl işleyecek bilmiyoruz. Avrupa'da ölümler devam ediyor. Ancak virüs salgını biter ve her şey kontrol altına alınırsa turizmi kimse durduramaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, turist, Güncel
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