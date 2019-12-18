Haberler » Güncel » Turizm sektöründe 2020 yılında yükseliş bekleniyor - Haber

Turizm sektöründe 2020 yılında yükseliş bekleniyor

Türk turizm sektöründe son iki yıl içerisinde büyük krizler atlatıldı.

18.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:05Turizm sektöründe 2020 yılında yükseliş bekleniyor
Türk turizm sektöründe son iki yıl içerisinde büyük krizler atlatıldı. Bu krizlere rağmen acente şirketleri uygun biletlerle ve konaklamalarla misafirlerine yardımcı olmaya çalışıyor. Turizm sektörü alanında çalışmalar yapan Fison Travel Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Fison, yeni yılda turizmin geçen yıla oranla daha verimli geçeceğini düşündüğünü ifade ederek, "Türkiye turizmi geçen iki yılda büyük bir kriz atlattı ve bu Türkiye tarihinin en büyük turizm kriziydi" dedi.

Turizm acenteleriyle birlikte günübirlik tatiller de son yıllarda revaçta. Acentelerle yurt içi ve yurt dışı turları, kültür turları, otel rezervasyonları, uçak, otobüs, TCDD ve feribot biletleri, vize işlemleri, hac ve umre hizmetleri ve havalimanı transferleri gibi birçok alanda olanak sağlanarak, tatil yapmak isteyenlere özel uygun fiyatlı tatil paketleri hazırlanıyor. Özellikle kültür turlarının yurt içinde oldukça talep gördüğünü ifade eden Fison Travel Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Fison, 2020 yılının turizm yılı olacağını söyledi. Cengiz Fison, "Turizm acenteleri insanların daha ucuza tatil yapmalarına olanak sağlıyor. Aldığınızı biliyor olmanız, karşınızda her zaman bir muhatabınız olması müşterilere güven sağlıyor. Kültür turlarında büyük bir artış var. Bizim insanlarımız gezip görmeyi seven insanlar fakat insanlara yer göstermek ve alternatif turizm olanakları sunmak gerekiyor" dedi.

Gençler online bilet alımı ve rezervasyonları kullanıyor

Türk turizminde tatil rezervasyonlarında online rezervasyonların artışta olduğunu kaydeden Fison, "Online bilet alımı ve rezervasyonlar yaygınlaşıyor. Türk turizmi için biraz geç kalınmış bir alan. Fakat Türkiye'nin genç nesli de artık işlerini online olarak gerçekleştiriyor. Biletleri ofislerden, bürolardan almak yerine online olarak işlerini daha hızlı bir şekilde halledebiliyorlar. İnternet üzerinden alımlar hızlı bir şekilde yapılabildiği için tercih online hizmetlere kayıyor" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:32 Hatuniye Camisi zamana meydan okuyor - Haber
11:32 ABD'de Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesi senatodan geçti - Haber
11:32 Meksika'da silahlı çatışma: 8 ölü - Haber
11:31 Yolcu uçağında hareketli anlar - Haber
11:26 GKV'de 'Kitapları Aydınlatan Ateş Böcekleri' sahnelendi - Haber
10:21 Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu - Haber
09:47 İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı - Haber
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Haber
08:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Haber
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Haber
18.12.2019 11:34:52