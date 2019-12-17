Turizm sektöründe ödüller sahiplerini buldu

Yayın hayatına başladığı günden bugüne, gerek seyahat haberleri gerekse düzenlediği etkinliklerle seyahat sektörünün nabzını tutan Uzakrota, Uzakrota Ödülleri'nin 9. yılında "Yılın Enleri" yarışmasını halk oylamasına açtı.
Uzakrota Seyahat Ödülleri 13 Aralık Cuma günü 4.500 ziyaretçinin katılımı ile gerçekleştirilen Uzakrota Travel Summit'in hemen ardından, düzenlenen özel bir parti eşliğinde dağıtıldı.
Belgrad Turizm Tanıtma ofisi sponsorluğunda gerçekleşen ödül gecesinde, toplam 30 kategoriden kazananların plaketleri, ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen sosyal medya influencerları Barkın Özdemir ve Betül İncirkuş tarafından takdim edildi.