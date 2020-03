Turizm sektöründen Kovid-19 tedbirlerine tam destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Koronavirüs Bilim Kurulunca alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarına, turizm sektörü temsilcilerinden tam destek geldi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilgili bakanlıkların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda çok hassas davrandıklarını söyledi.Sürecin başlangıcından itibaren Türkiye'nin tedbirli adımlar attığını belirten Çorabatır, "Bakanımızın açıklamalarını yakından takip ediyoruz. Otelciler olarak Bilim Kurulunca öngörülen tedbirleri alıyoruz ve bu tedbirleri destekliyoruz. Zaten virüs salgını nedeniyle gelen ziyaretçi sayısında bir düşüş var, bu nedenle yaz sezonunun nisan sonuna kaydırılmasında hiç sakınca yok." dedi.Çorabatır, otellerde virüse karşı gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti."Alınan tedbirlerle Türkiye en güvenilir ülke olarak gösterilmekte"Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, öncelikli konunun insan sağlığı olduğunu dile getirdi.Türkiye'nin bu salgına karşı başarılı bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Atmaca, şöyle konuştu:"Başta Sağlık Bakanı olmak üzere herkesi tebrik etmek lazım. Düne kadar bir kişi bile çıkmamıştı. Türkiye'nin bu işten bu kadar az etkilenmesi çok büyük bir başarı. Ülkemizde alınan tedbirler neticesinde Türkiye, en güvenilir ülke olarak gösterilmekte. Salgın durduğunda hem Antalya hem Türkiye hedefine koşar adımlarla ilerleyecektir. Turist sayısı artar, seyahatler olur ama insan sağlığı bir daha geri gelmez.""Sezonun geç açılması yerinde bir karar"Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, turizmde sezonun geç açılması kararının yerinde olduğunu ifade etti.Yağcı, "Küresel sorunla ilgili en iyi şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada sezonun geç açılması tam yerinde bir karar olmuştur. Bakanımızın sektöre desteklerle ilgili açıklaması da çok önemli. Bizim hem personelimize hem de misafirlerimize karşı sorumluluğumuz var. Dolayısıyla bu konuda işletmelere desteğin verilmesi, Türkiye'nin bugüne kadar turizmde yaşamış olduğu başarının devam etmesi için son derece önemli. Hem sezonun geç açılmasıyla ilgili kararı doğru ve yerinde buluyoruz hem de sektöre destek konusunda yerinde bir hamle olacağını düşünüyoruz. Heyecanla bekliyoruz." dedi.Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay, yeni tip koronavirüsün sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bir numaralı konusu olduğuna işaret etti.Artık ülkelerin karantinaya alındığını belirten Kınay, "Turizm sezonu her yıl mart sonu itibarıyla Paskalya ile beraber açılır. Bakanımız, sezonun bu yıl nisan sonuna kaydırılmasını, kışın kapanan otellerin de açılmasının 3-4 hafta ileriye alınmasını istedi. Bakanlık yoğun şekilde sıkıntıların minimum olması için çalışıyor. Ön sezonda senenin en düşük rakamları oluyor. Haziranda, nisan ve mayısın turizm rakamlarını alma imkanımız çok yüksek. Ön sezon sonbahara kayabilir. Şu anda pek kaybedilen bir şey yok." diye konuştu."Bu tür önlemlerin alınmasından yanayız"Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, insan sağlığı anlamında İtalya'nın, İran'ın, Çin'in yaşadıklarını yaşamak istemediklerini dile getirdi.Türkiye'nin gelecekte daha büyük sorunlar yaşamaması için alınan kararların doğru olduğunu düşündüklerini belirten Özyurt, şunları kaydetti:"Belki sıkıntılar yaşayacağız ama bakanlarımızın kararlarının arkasındayız. Bunun diğer bakanlarımızla da istişare edilerek alınmış olduğunu düşünüyorum. Ekonomik, ticari olarak bu durumdan belki de zarar göreceğiz ama bu tür önlemlerin alınmasından yanayız. Otelciler olarak bütün dünyaya musallat olmuş bu olaydan bir an önce nasıl kurtuluruz, nasıl tedbirler alırız bunu düşünmemiz lazım. 2020 turizm sezonu ekonomik olarak bize birtakım sıkıntılar yaşatacak ama ben Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarını destekliyorum.""2-3 kaybedelim ama ülkemiz kaybetmesin"Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de yazın virüs salgınının gerilemesini beklediklerini bildirdi. Turistin az gelmesinin ülke için daha iyi olacağını belirten Esin, "Önlemler her anlamda alınmalı. 2-3 üç kaybedelim ama ülkemiz kaybetmesin. Turizmden önce hastalık ülkemize yayılmasın." diye konuştu.Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, Kültür ve Turizm Bakanlığının sezonla ilgili kararını sektör temsilcileri olarak desteklediklerini söyledi.Koronavirüsün neredeyse tüm dünyaya yayıldığını belirten Uysal, "Türkiye bu olayı birçok ülkeye göre daha iyi atlatacaktır. Toplumumuzun ve turizmin geleceği açısından bakanlığın aldığı kararın destekçisiyiz." dedi.

Kaynak: AA