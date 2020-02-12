Turizm sektörüne yeni bir kan geliyor "Eğitim Turizmi"

Son yıllarda ülkemizde sağlık turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, cruise turizmi gibi bir çok turizm dalı sektörü canlı kılıyor. Turizm acentelerininyaşanan küresel krizlerden sonra eli kolu bağlanırken sektöre yeni bakış açısı sunan Eğitim Turizmi sektör temsilcilerinin yüzünü güldürüyor. Endless AbroadYönetim Kurulu Başkanı Gökmen Özdemir "Yurtdışı eğitim danışmanlıkları ve seyahat acenteleri güçlerini birleştirerek bu alanda yeni bir hareketlilik oluşturmayı hedefliyor. Türkiye 'den yurtdışına eğitim almaya giden öğrenci sayısı her yıl yaklaşık yüzde 10 büyüyor .

Dünyanın dört bir yanında 8.5 milyon öğrenci dil eğitimi, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak için yurtdışına gitmeyi tercih ediyor. Öğrenci ihracatının dünyadaki payı ise 300 milyar dolar değerine ulaşmış durumda. Son 20 yılda 3 kat büyüyen bu pazar, kendi sektörlerinde çeşitlilik arayışına başlayan turizm sektörü için yeni bir alternatif haline geldi. Son 10 yılda hızla dijitalleşen dünyada ayakta kalmaya çalışan küçük ölçekli seyahat acenteleri için eğitim turizmi bir fırsat oluşturuyor.

Yaklaşık 20 yıllık yurtdışı eğitim danışmanlığı alanındaki tecrübelerini eğitim turizmiyle birleştirerek dahada güçlenmeyi hedeflediklerini söyleyen Endless Abroad Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Özdemir, " Geçmişteyurtdışı eğitimine soğuk bakan acenteler için artık dijital sistemlerle çalışma alanlarını genişletmelerine destek oluyoruz. Kendi kurduğumuz yazılım sistemiyle acente sisteme girip istediği zaman yurtdışındaki dil okullarınınve üniversitelerin ücretlerini görüp teklif hazırlayabilecekler. Dolayısı ile birlikte omuz omuza turizm sektörünün bir dalı olan eğitim turizmini canlandırmış olacağız."dedi.

Turizm acentelerine faydaları neler?

Türkiye'de Turizm sektörü her yıl biraz daha büyüse de küçük ölçekli acenteler yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı ya kapanmaya ya da küçülmeye gidiyor. Bunun sebebi de artık son tüketici özellikle uçak bileti, konaklama, transfer gibi konvansiyonel turizm hizmetlerini dijital uygulamalar üzerinden satın alıyor. Aynı zamanda sektörü domine eden dev küresel oyuncularla da başa çıkmaya çalışıyor. Tüm bunlar yaşanırken acenteler sektörde ayakta kalmak adına yeni iş kolları arayışına girdi ve bunlardan biri de eğtim turizmi.

Endigitals tarafından geliştirilen YESS sistemi (CRM tabanlı Yurtdışı Eğitim Satış Sistemi) kullanıcılara hem çok yalın hem de inovatif bir hizmet sunuyor. Dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde 300'ün üzerinde dil okulu ve 2000'in üzerinde eğitim programının güncel fiyatlarını, promosyonlarını anında görüntüleme ve öğrenciye sunma imkanı veriyor.

ABD 44.7 Milyar dolar İngiltere ise 23 Milyar sterlin kazanıyor

Günümüzde Amerika ve İngiltere gibi ülkelerin en büyük ihracat kaynaklarından biri eğitim. Dünyada bu pazardan pay almayı hedefleyen ülkeler her yıl milyonlarca dolar yatırım yapıyor. Eğitim alanında dünyanın en büyük ülkelerinin kazançları ise;

2019 yılında ABD'de yüzde 0.5 artışla yabancı öğrenci sayısını 1 milyon 95 bin'e çıkardı.Uluslararası öğrenci gelirini bu yıl yüzde 5.5 arttırıp, 44.7 milyar dolar kazanan ABD'ye Türkiye'den her yıl, 11 Bin'den fazla öğrenci eğitim almaya gidiyor. İngiltere ise 2020'de 23 milyar Sterlin kazanmayı hedefliyor.