Haberler » Güncel » Turizm taşımacılarından Başkan Ataç'a ziyaret - Haber

Turizm taşımacılarından Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Turizm Taşımacıları Derneği'nin yöneticileri ile bir araya geldi.

12.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:04Turizm taşımacılarından Başkan Ataç'a ziyaret
Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Turizm Taşımacıları Derneği'nin yöneticileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın meslek örgütleri ile temasları devam ediyor. Son olarak Türkiye Turizm Taşımacıları Derneği Başkanı Necati Bilge ve dernek yöneticileri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Bilge ve beraberindekiler, dernek faaliyetlerinin yanı sıra diğer illerde faaliyet gösteren derneklerin katılımı ile kurmayı planladıkları federasyon hakkında Başkan Ataç'a bilgiler verdi. Meslek gruplarının örgütlenmesini önemli bulduğunu ifade eden Başkan Ataç da Bilge ve beraberindekilere, çalışmalarında başarılar diledi.

Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:03  Esenyurt'ta bir kişi silahla vurularak öldürüldü - Haber
15:02  Netanyahu İran'ı, Ukrayna uçağıyla ilgili tüm dünyayı aldatmakla suçladı - Haber
15:01  Denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor - Haber
15:01  Durdurulan kamyonetin kasasında 55 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
14:56  Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Es-Serrac'ı kabul ediyor - Haber
12:49  Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
12:34  İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı - Haber
10:43  Terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
12.01.2020 15:04:46