Haberler » Güncel » Turizm tesisleri uygulama tebliği Resmi Gazete'de - Haber

Turizm tesisleri uygulama tebliği Resmi Gazete'de

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

27.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:50Turizm tesisleri uygulama tebliği Resmi Gazete'de
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında hazırlanan tebliğ ile turizm tesislerinin belgelendirilmesi, turizm yatırım belgesinin alınma süreci gibi tüm iş ve işlemlerle ilgili uygulama detayları belirlendi.
Buna göre, turizm belgesi taleplerinde başvurular ilgili belgelerle e-Devlet üzerinden Bakanlığa yapılacak. Turizm yatırımı belgesi taleplerinde de başvuruları uygun bulunan tesisler için talep inceleme raporu düzenlenecek. Değerlendirme Kurulu kararı veya makam oluruyla talepleri uygun görülen tesisler için belgelendirme işlemleri yürütülecek.
Gastronomi tesisleri
Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'te yemek kültürünün bir turizm ürünü haline getirilerek müşteriye sunulduğu işletmeler olarak "gastronomi tesisleri" tanımlanmıştı.
Tebliğde yer alan bilgilere göre, bu çerçevede gastronomi tesislerine ilişkin başvurular işletmenin marka bilinirliği veya ün sahibi olduğuna ilişkin olarak yazılı, görsel veya dijital yayın organlarında işletmenin mutfağı, mönüsü, servis nitelikleri ve benzeri özelliklerine ilişkin olumlu değerlendirmeleri içeren en az bir adet yazı, yayın örneği ve gerekli diğer belgelerle yapılacak.
Başvuruda ulusal veya uluslararası örgün eğitim kurumlarınca gastronomi veya aşçılık alanında verilmiş diploma veya diplomalar ile uluslararası kabul gören sertifika, sertifikanın uluslararası geçerliliğini kanıtlayan belge ile mutfak şefinin eğitimine ilişkin belgeler de teslim edilecek.
Gastronomi tesisi turizm işletmesi belgesi başvurularında ayrıca tesisin tüm mahallerinin gece ve gündüz çekimleri ile mönüsünü içeren, 5-7 dakika uzunluğundaki dosyası sunulacak.
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça belgelendirilmiş olan tesislerde tür değişikliği veya sınıf yükselmesi durumunda yönetmelik hükümleri uygulanacak.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:40 'Amazon kadın' Çiğdem Çakır Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum
12:40 FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi
12:40 Büyükada davasında 6 sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
12:40 Ankara'da PKK/KCK operasyonunda 4 gözaltı
12:35 Akbatı'dan Alışveriş Günü'ne özel program
12:34 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi
12:29 Son dakika: AK Parti'den Babacan'ın eleştirilerine yanıt: Bizim için dikkate değer bir şey değil
12:24 Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:49 Emekli maaşına haciz gelenler dikkat! Başvuru yapan parasını alabilir
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
11:29 PKK'lı teröristlerin termal kamerada görünmemek için giydiği kıyafetler ele geçirildi
10:41 Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
27.11.2019 12:42:41