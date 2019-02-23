Turizm Ülkenin Can Damarıdır"

Anadolu Ajansı
(AA) Yönetim Kurulu Üyesi, eğitimci, yazar ve iletişim uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ
, "Turizm bu ülkenin can damarıdır. Her zaman yükselen bir değer. Turizm çok önemli olduğu için acentecilerimize de büyük görev düşüyor." dedi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
(TÜRSAB) tarafından, iç turizmi hareketlendirmek, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak amacıyla seyahat acentelerine iş geliştirme ve yeni iş imkanlarının oluşturulması için Antalya
'ya keşif gezisi düzenlendi.
TÜRSAB Erciyes
, Kapadokya
ve Konya
bölge temsil kurullarına bağlı çok sayıda seyahat acentesi temsilcisi, Aspendos'tan, Perge'ye, Kurşunlu
Şelalesi'den, Kaleiçi'ne kadar kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.
Program kapsamında, Kundu oteller bölgesinde düzenlenen etkinlikte, iletişim uzmanı Şaban Kızıldağ, "Mazeret Yok" konulu seminer verdi. İmam Gazali
'nin, "Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder." sözünü hatırlatan Kızıldağ, artık cevizin kabuğunu kırmak, dünya markaları yaratmak gerektiğini ifade etti.
"Mazeret yok, çıkış var"
"Neden bizden dünya markası çıkmıyor? Neden ekip çalışmasına uygun değiliz? İletişimde neden sorun yaşıyoruz, toplumda konuşamıyoruz?" diyen Kızıldağ, iletişimin ailede anneyle başladığını dile getirdi.
"El alem ne der" sözünün en büyük hapishane olduğunu belirten Kızıldağ, "Bu hapishanede büyüdüğümüz için konuşmaktan, selam vermekten korkarız." dedi.
Birlikte çalışmanın, marka yaratmanın önemine işaret eden Kızıldağ, "Turizm bu ülkenin can damarıdır. Turizm çok önemli olduğu için acentecilerimize de büyük görev düşüyor. Türkiye'nin üretim, hizmet ve özellikle turizm sektöründe önü açık. Özgüven, birlik ve beraberlik ruhuyla Türkiye olarak yeni mottomuzun 'Mazeret yok, çıkış var' olması gerekiyor." diye konuştu.
Program, gala yemeğiyle sona erecek.
Anadolu Ajansı, Şaban Kızıldağ, Güncel
Kaynak: AA