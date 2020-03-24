Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››- Turizm ülkesi Yunanistan'da sokaklar sessiz- Korona virüsünden 17 ölü, 695 vaka - Haberler

- Turizm ülkesi Yunanistan'da sokaklar sessiz- Korona virüsünden 17 ölü, 695 vaka

- Turizm ülkesi Yunanistan'da sokaklar sessiz Korona virüsünden 17 ölü, 695 vaka Yunanistan'da korona virüs salgınında ölü sayısı 17'ye vaka sayısı 695'e yükseldi.

24.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:07
- Turizm ülkesi Yunanistan'da sokaklar sessiz
Korona virüsünden 17 ölü, 695 vaka
ATİNA - Yunanistan'da korona virüs salgınında ölü sayısı 17'ye vaka sayısı 695'e yükseldi. Virüs nedeniyle tedbir kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı turizm şehri Atina adeta hayalet şehre döndü.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüs salgınında ülkelerdeki vaka sayıları artıyor. Yunanistan'da ölü sayısı 17'ye vaka sayısı 695'e yükseldi. Virüsün daha da yayılmaması için sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede sokaklar adeta hayalet şehre döndü. Yunanistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sotiris Tsiodras, Yunanistan'da bugüne kadar Covid-19 ile bağlantılı 17 ölüm gerçekleştiğini yeni teyit edilen 71 vakayla, vaka sayısının 695'e ulaştığını açıkladı.
Polis, sokaklarda kontrollerini sürdürüyor
Ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı Yunanistan'da polis, vatandaşların yasağa uyup uymadığını sokak sokak dolaşarak kontrol ediyor. Polis, sokakta dolaşan insanları durdurarak dışarda olmalarının nedeninin yazılı olduğu belgeleri kontrol ediyor. Vatandaşlara yiyecek, ilaç satın almak, doktora gitmek, yalnız veya çift olarak egzersiz yapmak ve evcil hayvanlarını gezdirmek için izin veriliyor. Yasağı ihlal edenlere ise 150 Euro para cezası uygulanıyor. Yunanistan'a yurt dışından gelen ve evde 14 günlük karantina kuralına uymayanlara ise 5 bin Euro para cezası uygulanıyor. Bu tür cezalardan elde edilen gelirlerin ise ulusal sağlık sistemini desteklemek için kullanılacağı belirtildi.
Yunanistan, korona virüsle mücadelede Çin'den aldığı tıbbi malzeme yardımı için ise Çin'e teşekkür etti. Yunanistan, geçtiğimiz hafta Çin'den 18 tondan fazla tıbbi malzeme almıştı.
Öte yandan Yunanistan'a 23 Mart'tan 15 Nisan'a kadar Türkiye ve İngiltere'den yapılacak uçuşlar askıya alındı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
- Turizm ülkesi Yunanistan’da sokaklar sessiz- Korona virüsünden 17 ölü, 695 vaka

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Haberin Videosu :

- Turizm ülkesi Yunanistan'da sokaklar sessiz- Korona virüsünden 17 ölü, 695 vaka

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yasağa uymayan 3 amca, polisi görünce otomobilin arkasına saklandı Haberler
Yasağa uymayan 3 amca, polisi görünce otomobilin arkasına saklandı
ABD’de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor Haberler
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı Haberler
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi Haberler
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi
Vaka sayısının 676’ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti
Bakan Akar’dan TSK’da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Haberler
Bakan Akar'dan TSK'da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama
Güney Kore virüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor Haberler
Güney Kore virüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı Haberler
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:15: Yeni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca oldu - Haber 17:15: Gürkan'dan ekmek fabrikasına ziyaret - Haber 17:14: DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Haber 17:14: Posbıyık'tan gazetecilere virüsten korunma çantası - Haber 17:14: MSB, KOMMER'i kurdu - Haber 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır - Spor 16:42: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık - Haber 16:41: 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı - Haber 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading