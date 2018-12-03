Turizm ve Tanıtma Platformu Genel Başkanı Yıldız Açıklaması

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız
, "Bizler TUTAP olarak Bakanlığımız, ilgili kurumlar ve STK
'ler ile her türlü iş birliğine hazırız, turizmde fırsatları iyi değerlendirebilirsek milli gelirimize büyük katkı sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.
Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye
'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri, yöresel özellikleri ve UNESCO dünya mirasları ile uluslararası tanıtım çalışmalarında büyük avantajlara olduğunu belirtti.
Turizm çeşitliliğine sahip dünyada başka bir ülke bulunmadığını, bu bakımdan sahip olunan zenginliği dünya insanlarına sunmanın çok da zor olmadığını aktaran Yıldız, bu çerçevede hedef kitlelere daha ivedi ve doğru hamlelerle ulaşmanın gayreti içinde olunması gerektiğini vurguladı.
Yıldız, "Bizler TUTAP olarak Bakanlığımız, ilgili kurumlar ve STK'ler ile her türlü iş birliğine hazırız, turizmde fırsatları iyi değerlendirebilirsek milli gelirimize büyük katkı sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.
Doğru ve hedefe ulaşan tanıtımlar sayesinde 2019 yılında turist
sayısı bakımından rekor kırılabileceğine işaret eden Yıldız, Bakanlığın tanıtım bütçesinin en etkili biçimde kullanılması adına yürütülen çalışmaları başarılı bulduklarını kaydetti.
Fikret Yıldız, "TUTAP sahip olduğu bütün materyallerin kullanım hakkını çok yakın bir zamanda Tanıtma Genel Müdürlüğüne verecektir. Millet olarak hepimizin ülkemizin tanıtımında sorumluluk almamız ve üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Fikret Yıldız
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:59