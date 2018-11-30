Turizm Yatırımlarına Taksit Düzenlemesi

30 Kasım 2018 Cuma 10:15



30 Kasım 2018 Cuma 10:15

Kamu taşınmazları üzerindeki turizm yatırımlarının satışına ilişkin yönetmelik değişikliğiyle yararlanma bedelinin taksitlerinde düzenleme yapıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, daha önce talep edilmesi halinde biri peşin olmak üzere 4 eşit taksitle ödenen yararlanma bedeli, yapılan değişiklikle artık yüzde 25'i peşin olmak üzere toplam 5 taksitle ödenebilecek.Ayrıca tesislerin yenilenmesi halinde, yararlanma bedelinin ödeme şekli ve süresi ile yükümlülüklerine ilişkin maddede de düzenlemeye gidildi.Bu kapsamda turizm yatırımcısı tarafından yeni sözleşme tarihinden itibaren en fazla 4 yıl içerisinde turizm tesisinin tamamının yıkılarak yeniden inşa edilmesinin taahhüt edilmesi ve aynı süre içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi alınması halinde, bu belgenin alınmasını müteakip, peşin ödemede yararlanma bedelinin yüzde 25'i, taksitli ödemede ise taksitlerin tamamının ödenmiş olması durumunda yararlanma bedelinin yüzde 25'ini karşılayan taksit tutarı ve faizi, yatırımcının sözleşmesinden doğan mevcut veya ilerideki borçlarından mahsup edilecek.Vadesi gelmeyen taksitlerin, yararlanma bedelinin yüzde 25'ine tekabül eden kısmı ise tahsil edilmeyecek.