Turizmci kadınlar al yazmalarıyla EMITTE

Bergama Belediyesi'nin organizasyonu ile İstanbul'a giden turizmci kadınlar,Dünya'nın 4.'ncü büyük turizm ve seyahat fuarı EMITT' te olmanın heyecanını yaşadı. Kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda profesyonel turizmcilerle Mahalle Muhtarı Ertan Sağlam ile birlikte bir araya gelen Bergamalı kadın turizmciler fuarın ilgi odağı oldu. Kendi mahallelerinde Kozak Yaylası'nda toprak ve doğal turizm faaliyetiyle uğraşan, özellikle ABD'den gelen turistlere bir günlük köy hayatını yaşatıp, bahçeden domates toplatıp, folluktan köy yumurtası aldırıp, fırında ekmek pişirten kadın işletmeciler, geleceğin gözde turizm yöntemini şimdiden mahallelerinde uyguluyorlar.

KARDEŞ ŞEHİRLER GENEL SEKRETERİ BARANER; "TOPRAK OLMAYINCA TURİZM OLMAZ, TREND BU YÖNDE"

EMITT'te seminer alanına giden ve turizm dünyasındaki gelişmeleri yakından izleyen Bergamalı kadınlar Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner'in büyük ilgisiyle karşılaştı. Seminer alanında Bergamalı kadınları profesyonel turizmcilerle tanıştıran Baraner, "Kendi köylerinde bu kadınlarımız çok önemli bir iş yapıyorlar. Geleceğin mega trendlerinin başında yeniden toprağa dokunma var. Bu New York'taki en zengin banka sahibi müşteri için de geçerli, Romanya'nın en zor şartlarında fabrikada çalışan işçi için de aynı duygu geçerli. Biz topraktan gelen canlılarız. Çoğumuz topraktan koptuk. Toprak olmayınca turizmde olmuyor. Herkes önlemini buna göre alsın. Geleceğin turizm potansiyeli bu yönde" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "BİZ YENİ SİSTEM TURİZMİN MERKEZİNE KADINLARIMIZI ALDIK"

Bergama'nın turizmden daha çok kazanan bir şehir olması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu ,"Çalışmalarımızı şimdiden bu yönde planlıyoruz. Ev pansiyonculuğu, butik otel, cafe gibi küçük işletmelerle turizme şehrimizi hazırlamak için kollarımızı sıvadık. Kadınlarımızı merkeze oturttuğumuz meslek edindirme kursları ile sektörün iş gücü yetişmiş eleman açığı için önlem alıyoruz. Geleceğin trendleri arasında yer alan küçük işletmeli, köy hayatının yaşandığı turizm faaliyetlerinde Bergama olarak hazırlığımızı yapıyoruz. Bu amaçla EMITT'e gönderdiğimiz turizmle uğraşan kadınlarımızın sektörde neler olup bittiğini kendi gözleriyle görmelerini, profesyonel turizmcilerle tanışmalarını istedik" dedi.