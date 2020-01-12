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Turizmciler golf turnuvasında buluştu

Antalya'nın Serik ilçesinde Bilyana Regional Pro-Am 2020 Golf Turnuvası düzenlendi.

12.01.2020 17:59 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:59Turizmciler golf turnuvasında buluştu
'nın ilçesinde Bilyana Regional Pro-Am 2020 Golf Turnuvası düzenlendi.

Serik'e bağlı turizm merkezindeki Kaya Palazzo Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvada 29 takımda 121 golfçü mücadele etti. Turnuvaya OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Titanic Otelleri sahibi Mehmet Aygün, Rixos Otelleri Koordinatörü Özgür Çinkılıç, Kaya Palazzo Otel Genel Müdürü Alper Türlü, Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin ile Sabri Ünver ve Ramazan Üçdan gibi Antalya turizminin önemli isimleri katıldı.

Turnuva sonunda toplam 50 bin lira para ödülü dağıtıldı. Turnuvada profesyonel golfçüler arasında Ali Altuntaş birinci oldu. Takım sıralamasında ise Team Çağlayan birinci olurken, Team Altuntaş ikinci, Team Kara ise üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde dereceye girenlerin ödüllerini Bilyana Golf Holidays'in sahibi Birol Uygurlu verdi. Birol Uygurlu, "Belek bölgesinde en fazla golf müşterisi getiren acente olarak bu yıl ilkini düzenlediğimiz turnuvada amatör ve profesyonel golcüleri buluşturduk. Bu turnuva bundan sonra geleneksel hale gelecek" dedi.



Antalya, Belek, serik, Spor

Kaynak: DHA

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