Turizmciler süreci en az hasarla atlatmak istiyor
MÜSİAD Bursa Şubesi Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine başlayan Yrd. Doç. Dr. Abdullah Damar'ı ziyaret etti.
14.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:01
MÜSİAD Bursa Şubesi Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine başlayan Yrd. Doç. Dr. Abdullah Damar'ı ziyaret etti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Abdullah Damar, Bursa, Ekonomi
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