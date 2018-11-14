Turizmciler Tecrübelerini Öğrenciler ile Paylaştı

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:27



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:27

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği öğrencileri, turizm sektörünün önde gelen isimleriyle söyleşilerde bir araya geliyor. Söyleşilerin ilkinde turizm sektörünün önemli markalarından olan bir otelin yöneticileri öğrencilerle sektörel tecrübelerini paylaştı.Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri Kongre ve Fuar Yönetimi dersi kapsamında ilkini gerçekleştirdikleri söyleşi ile sektörün önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Özel bir otelinMüdürü Ersev Demiröz, İnsan Kaynakları İdari İşler Müdürü Cumhur Ünal ve İşe Alım Müdür Yardımcısı Kaan Eğricam'ı ağırlayan öğrenciler, sektörü işin uzmanlarından dinledi.Söyleşide öğrencilere tecrübelerini aktaran Demiröz, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Konuşmasında öğrencilere çeşitli sorular yönelten Demiröz, lüks konusuna değindi. Demiröz, lüksün tanımını ise "Lüks dediğimiz şey ailenle, sevdiklerinle tatile çıktığında olumsuz bir şey ile karşılaşmamaktır" şeklinde yaptı."Bizim Türkiye'miz gibi başka bir yer yok"Turizmin temel amacının Türkiye'yi ve Türk kültürünü en iyi şekilde tanıtmak olduğunu dile getiren Demiröz, iş hayatında önem verdiği noktalara vurgu yaptı. "Biz, burada turizm yapmıyoruz, biz burada Türkiye'yi tanıtıyoruz. Çünkü bizim Türkiye'miz gibi başka bir yer yok" ifadesini kullanan Demiröz, "İyi otelcilik kavramına indiğimizde, misafir memnuniyetinin yanı sıra personelin de memnuniyetine önem vermemektedir. Çünkü personel memnun ise misafiri memnun eder, misafir memnun ise tekrar bizi tercih eder. Personel memnuniyeti ile beraber personel arasında dahi saygı, sevgi, hoşgörü ve ilginin olması gerektiğini düşünmektedir. Ne iş yaparsan yap, ister çaycı, ister müdür, ister doktor ol işini her zaman ciddiye al. Eğer sevdiğin işi yaparsan bir gün dahi çalışmış olmazsın."Söyleşi daha sonra soru cevap kısmının ardından sona erdi. - DENİZLİ