Turizmciler yaz sezonundan umutlu

Ramazan Bayramı
tatilinde yaşanan yoğunluğun devam etmesini isteyen Batı Karadeniz
'deki turizmciler, 2019 sezonunun geçen yıla göre daha iyi geçeceğini belirtiyor.
Bölgenin önemli sahil kentlerinden ve "Batı Karadeniz'in İncisi" olarak tabir edilen Akçakoca
'da, yerli ve yabancı turistler hafta sonu tatilinde denize girerek serinliyor.
Yaklaşık 38 kilometrelik sahil şeridi, 3 adet Mavi Bayraklı
Plajı ve şelaleleri ile dikkat çeken ilçede faaliyet gösteren turizmciler, Ramazan Bayramı'nda yaşadıkları yoğunluğu devam ettirmek istiyor.
Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Oğuzhan Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda yakaladıkları doluluk oranını sezon boyunca devam ettirmek istediklerini söyledi.Güneşli
havaların kendileri için fırsat olduğunu aktaran Yemenici, şöyle konuştu:
"İnşallah yazın da aynı hız ile devam edeceğini umut ediyorum. Hava durumu buraya gelecek olan misafirleri biraz etkiliyor. İnşallah yaz sezonunun iyi geçeceğini düşünüyoruz."
Tüm birimlerin ilçeye gelen misafirler için teyakkuzda olduğunu belirten Yemenici, şunları kaydetti:
"2018 yılında güzel bir sezon geçirdik. 2019 yılının daha iyi geçeceğini umut ediyoruz. Çünkü Ege
olsun, Akdeniz
olsun yeterli doluluklara ulaştı. O bölgelerin fiyatlarının yükselmesi ile yerli misafirlerimiz için Akçakoca daha cazip hale geliyor. Bunlar ile daha iyi bir sezon geçireceğimizi umuyorum."