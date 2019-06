Turizmcilere bayram dopingi

Kaynak: DHA

RAMAZAN Bayramı tatili, İzmir 'in turizm cenneti Çeşme 'de yüzleri güldürdü. Tatilcilerin öncelikli tercihleri arasında yer alan Çeşme'deki oteller, 9 günlük bayram tatilinde doldu, taştı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir , "Bayramlarda dolulukla ilgili sorun yaşamıyoruz. Oteller neredeyse yüzde yüz doluydu. Hatta bayramın ikinci günü çok doluyduk ve otellerimize kabul edemediklerimizi çevre ilçelerdeki otellere yönelttik" dedi.İzmir'in Çeşme ilçesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, Türkiye 'nin dört bir yanından gelen tatilcileri ağırladı. İlçedeki oteller doldu, plajlar sıcak havadan bunalanların akınına uğradı. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, Çeşme'de bayram tatilinin güzel geçtiğini söyledi. Plajların, otellerin dolduğunu ve turizmcilerin hedefine ulaştığını kaydeden Yakup Demir, "Çeşme'ye oldukça fazla misafir kabul ettik ve bayram misafirlerimizi mutlu bir şekilde göndereceğiz. Hem yerel yönetimlerimiz hem de otelciler birliğimiz, restoranlarımız, turizm sektörümüz çok güzel hizmet ettiler" dedi. Geçmiş bayramlarda Çeşme'de bazı sorunların yaşandığını da belirten Demir, şunları söyledi:"Önceki bayram tatillerinde sular akmıyordu, marketlerde su kalmıyordu, et kalmıyordu. Fakat bunun önlemleri önceden alındığı için, bu bayram gerçekten hiç bir sorunla karşılaşmadık. Her şeyimiz boldu, tatilcilerimiz mutluydu. Olması gereken bayramı bu kez yaşadık."'YÜZDE YÜZ DOLUYDUK'Bayramlarda dolulukla ilgili sorun yaşamadıklarını da kaydeden Yakup Demir, "Neredeyse yüzde yüz doluyduk. Hatta bayramın ikinci günü çok doluyduk ve otellerimize kabul edemediklerimizi çevre ilçelerdeki otellere yönelttik. Çeşme'nin günü birlik ziyaretçisi çok fazla. Ilıca Plajı gün boyunca birkaç kez dolup taştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan Pırlanta Halk Plajı da çok doluydu. Özel plajlar çok yoğundu. Sorunsuz, sıkıntısız, tatilcilerin mutlu olduğu bir bayramı geride bıraktık. Şimdi de yazı bekliyoruz" diye konuştu.Bayram tatilinin ardından yaz sezonuna hazırlanacaklarını da anlatan Demir, "Turizm seçimleri çok sevmiyor. Bir de sezona denk gelince bizi birazcık düşündürüyor. Ama olsun, hepimizin bu seçimlerle buluşması gerekiyor demek ki. Biz seçim sonrasına odaklandık. ve şu anda seçim sonrası doluluk oranlarımız neredeyse yüzde 70'leri yakalamak üzere. Bu da demek olur ki bu yaz Çeşme'de güzel bir sezon geçireceğiz. Geçen yıl çok güzeldi, çok iyi bir sezon geçirdik. Geçen yılın üzerine yüzde 10-15 koyacağımızı düşünüyorum. Güzel bir sezon geçireceğimizi umut ediyorum" dedi.Çeşme'de 4 mevsim turizmi yakalamak için yabancı turistlere de odaklandıklarını vurgulayan Demir, "Dünyanın birçok ülkesinden Çeşme'nin adını duyurmaya çalışıyoruz. Çeşme Türkiye'nin güzel bir turizm destinasyonu. Biz de bu destinasyonu hak ettiği yere getirmek ve gelen konukları mahcup etmemek için Çeşme turizmcileri olarak, bütün gücümüz ile çaba sarf etmeye çalışıyoruz" dedi.- İzmir