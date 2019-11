Turizmcilerin yüzü yağan karla güldü

SELAMİ KÜÇÜKOĞLU/ HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye 'nin gözde kış turizm merkezlerinden Erzurum Palandöken ve Kars Cıbıltepe'nin beyaza bürünmesi, kayak sezonu açılışına hazırlanan turizmcileri mutlu etti.Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti konuk eden iki merkezde, sezon öncesi hazırlıklar tamamlandı.Hava limanına yakınlığı sebebiyle, kente gelenlerin 15 dakikada kayak pistlerinin bulunduğu oteller bölgesine ulaştığı Palandöken, bu özelliğinin yanı sıra yenilenen tesisleri ve uzatılan alternatif pistleri dolayısıyla talep görüyor.Kent ile adeta iç içe olduğu için konuklarına hem kayak yapma hem de yöresel lezzetlerden tadıp şehri gezme imkanı sunan Palandöken, aylarca kalan beyaz örtü dolayısıyla da ziyaretçilerini cezbediyor.Zaman zaman ulusal ve uluslararası kış sporları organizasyonları da yapılan Palandöken, konuklarına çam ağaçları arasında kilometrelerce kesintisiz kayak yapma fırsatı sunuyor.Bölgenin en gözde kayak merkezlerinden Cıbıltepe ise Sarıçam ormanları arasında, kristal kar üzerinde kayak yapma imkanı sunduğu için ayrıca beğeni topluyor.Uzun pistlerinin yanı sıra telesiyej sistemlerinde yapılan 1700 testin ardından "tam bağımsız tesis çalıştırma belgesi" alan Cıbıltepe, çığ tehlikesi bulunmayan modern tesisleri ile öne çıkıyor.Cıbıltepe'de, Türkiye'de ilk defa yapılan ve yaklaşık 42 milyon liraya mal olan, 6 kişilik konforlu koltuklarıyla saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip telesiyej sistemi de yeni sezonda hizmete açık olacak.Sezon hazırlıkları tamamlanan ve açılışa hazırlanan her iki kayak merkezinde, kar yağışının önceki yıllara göre geç başlaması turizmcileri üzse de dün etkili olan kar yağışı umutları tazeledi.Palandöken misafirlerini bekliyorPalandöken'de hizmet veren Polat Otel'in genel müdürü Bora Kanber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralık ayının ilk haftası açılacak kayak sezonu için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.Erzurum'un sadece yurt değil, dünya çapında önemli kayak merkezlerine sahip olduğunu belirten Kanber, "Kayakseverler kış ayları yaklaşınca karın ne zaman yağacağını sürekli takip eder. Erzurum'da kar yağışı başladı ve suni karlama sistemleri de bulunan Palandöken, artık misafirlerini dört gözle beklemeye başladı." diye konuştu.Kanber, Erzurum'un sahip olduğu imkanların, başka kayak merkezlerinde olmadığını vurguladı.Kayak sezonunun 1 Aralık'ta açılması planlanıyorTürkiye'de, uçaktan indikten 15 dakika sonra kayak yapılabilen başka bir merkezin olmadığına dikkati çeken Kanber, şunları kaydetti:"Erzurum, sahip olduğu imkanlar ve özelikle suni karlama sistemi ile Türkiye'nin en önemli kayak merkezi konumundadır. Gerek oteller bölgesinde gerekse dağın bütün pistlerinde suni karlama sistemi var. 1 Aralık'ta sezonu açmayı planlıyoruz. Türkiye'de sezonu açan ilk kayak merkezi olması nedeniyle büyük bir avantaj. Sahip olduğumuz artılar çok fazla. Ejder pistinin lifti kuruldu ve yaklaşık 12 kilometrelik yeni pistler açıldı. Dağda bulunan oteller bölgesindeki pistlerin tamamı ve diğer alanlardaki pistlerde hazırlıklar tamam."Erken rezervasyonlar yüzde 30 arttıKanber, Palandöken'in her sezona farklı hazırlıklar yaparak girdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:"Erzurum'un yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. Kentteki otellerin hepsi hazirandan itibaren erken rezervasyon yapmaya başlamıştı. Erken rezervasyon kayakseverlere uygun fiyat avantajı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl ile bu sezonun müşteri sayısına bakınca, erken rezervasyonlarda yüzde 30'luk bir artış var. Erzurum her gün kendini geliştiren bir şehir ve hem yerel yönetim hem de otel tesisleri sayesinde konuklarına güzel hizmet sunacak."Kar yağınca oteldeki doluluk oranı yüzde 80'e çıktıSarıkamış'taki otellerden Ekinata Grant Toprak Hotel'in genel müdürü Özgür Babayiğit de sezonu sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, "Sarıkamış'ın 144 odalı, 450 yataklı, tam kapasiteli 5 yıldızlı oteli olarak bölgemize ve turizm camiasına tam teşekküllü hizmet verme yolunda eksikliklerimizi giderdik ve sezona eksiksiz şekilde hazırlandık." dedi.Babayiğit, şunları söyledi:"İki gün boyunca karın yağması, otelimizde doluluk oranını yüzde 80'e çıkarttı. Tabi bu oran, sezon içerisinde daha da artacak. Hem bizim hem de buradaki otellerin doluluk oranının artmasını sevinçle karşıladık. Burası, kar kalitesi ve kayak merkezi olarak Türkiye'nin en güzel bölgelerinden birisi. Sarıçam ormanları arasındaki kayak merkezimizde hazırlıklarımızı tamamladık, yerli ve yabancı turistleri bölgemize bekliyoruz. Kayak merkezindeki 2. etaba yeni telesiyej sistemi yapıldı, bu telesiyej bölgeye katkı sağlayacaktır."Kayı Snow Oteli Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu ise uzun zamandır kar yağışını beklediklerini anlatarak, "Çok şükür kar yağdı, Sarıçam ormanlarımız, kayak merkezimiz sonunda kristal karıyla buluştu. Bu karın kalitesi dünyada sadece Alpler'de ve Sarıkamış'ta var. Kristal kar yağdığı ilk günden beri ışıl ışıl parlayan bir kar. Otellerimiz, mekanik tesislerimiz sezona hazır." ifadelerini kullandı.Saraçoğlu, Cıbıltepe'ye yarı yıl tatilinde, yılbaşında Türkiye'nin çeşitli kentlerinin yanı sıra Azerbaycan ve İran'dan da talep geldiğini anlatarak, aralık ayının ilk haftasında sezonu açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.