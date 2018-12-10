Turizmde Dönüşüm Dijitalleşmeden Geçecek

Turizmin Türkiye ekonomisini kalkındırmada büyük potansiyele sahip olduğunun vurgulandığı konferansta Mastercard'ın 2018 turizm verileri paylaşıldı. Rapora göre 2018'de Japon ve Çinli turistler geri döndü, İngiliz ve İsveçli turistler Antalya'yı seçti.

Konferansın açılış konuşmaları Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler tarafından yapıldı.

Turizmin Türk ekonomisinin temel taşlarından biri olarak cari açığın yüzde 40'ını kapatacak güce sahip olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Yiğit Çağlayan; Mastercard'ın turizm çalışmalarındaki yerine değindi. Çağlayan, Mastercard'ın rolünün yurt dışında basılmış kartların Türkiye'de harcama yapmalarına olanak sağlamak olduğunu belirtirken; yabancı turistlerin harcama verilerini ortaya koyarak Türk turizminin gelişimine ışık tutmaya gayret ettiğini ekledi. Türkiye'nin nakitsiz toplum hedefinden ve akıllı şehirlerin öneminden söz eden Çağlayan, toplu taşımada kartlı ödeme sisteminin gerekliliğini vurguladı. Mastercard'ın bu anlamda yaptığı çalışmalara değinen Yiğit Çağlayan, Türkiye'de 7 şehirde kullanımda olan Toplu Taşımada Temassız Mastercard uygulamasının 8'inci olarak Ankara'da kullanıma sunulduğunu ayrıca duyurdu.

Turizm dünyasında Türkiye'nin önemli bir destinasyon olduğunu ancak hala en çok tercih edilen ülke olmak için gelişmeye ihtiyaç duyduğunu belirten Davut Çetin ise, söz konusu gelişimin dijitalleşmeden geçtiğini vurguladı. Çetin, Türkiye'nin dijital tanıtımları, e-ticareti ve akıllı şehirleri yaygınlaştırması gerektiğinin altını çizdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, verinin önemine değinerek, turizm verilerinin doğru şekilde toplanması ve işlenmesinin doğru tanıtım stratejilerini beraberinde getireceğini, bu sayede turizmin gelişebileceğini vurguladı. Güler, bu anlamda verilerin toplanıp işlenebileceği bir Veri Merkezi oluşumu için Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak adım attıklarını, sistemlerin incelenerek görüşmelerin sürdürüldüğünü duyurdu.

Açılış konuşmalarının ardından Mastercard Kıdemli Müdürü İsmail Dağgeçen'in Mastercard'ın turizme yönelik araştırmalarından elde edilen raporları paylaştığı sunumuyla devam eden konferansta, Dağgeçen, Türk turizminin potansiyelini rakamsal verilerle destekledi. Dağgeçen, yabancı turistlerin Türkiye'de yaptıkları kartlı harcamaların analizinden yola çıkarak Almanların ve Rusların Türkiye'de bu yıl daha fazla harcama yaptıklarını, Antalya'da İngiliz ve İsveçli turistlerin arttığını, Japon ve Çinli turistlerin ise bu yıl Türkiye'ye, Nevşehir ziyaretleri ile geri döndüklerini ortaya koydu. Turistlerin Türkiye'deki sağlık harcamalarının geçen yıla kıyasla %49 arttığını belirtti; Türkiye'nin sağlık, konaklama, kuyumculuk gibi güçlü olduğu sektörleri sahiplenme potansiyelinin altını çizdi. Mastercard Danışman Ekibi olarak, Mastercard'ın harcama tutarları analizleri ile ülke gelirini artırmaya yönelik stratejilerin çalışılacağını duyurdu.

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar moderatörlüğünde gerçekleşen "Turizmde Dönüşüm İçin Yeni Araçlar" paneliyle devam eden konferansta, TOBB Turizm Meclis Başkanı Osman Ayık, Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi İbrahim Birkan, Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ve turizm sektörünün tanınmış isimlerinden Cem Kınay görüşlerini paylaştı. Ozan Acar, Türkiye'de turizm sektörünün umut verici olduğunu söyledi.

TOBB Turizm Meclis Başkanı Osman Ayık, 2017'nin Türk turizmi için yeniden yükselme yılı olduğunu söyleyerek, "2018 yılı ise turizmin daha verimli olduğu bir yıldı; 2019 yılından beklentimiz ise daha da yüksek. Hangi veriyi hangi amaçla kullanacağımıza doğru karar verip buna uygun stratejiler belirlersek, Türkiye'nin çift haneli büyüme hedefinde turizmin rolü büyük olacak." dedi.

Turizmin ekonomik boyutlarına dikkat çeken Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi İbrahim Birkan, hizmet sektörünün Türkiye'de %64 oranında bir paya sahip olduğunu belirterek "Yılda ortalama 17 milyar dolar mal ihracatı, 5 milyar dolar ise hizmet ihracatı yapıyoruz. Buna karşılık mal ihracatının büyüme oranı %1,5 iken hizmet ihracatının büyüme oranı %4,5'tir." dedi ve turizme daha fazla kaynak ayrılmasının gerektiğini vurguladı.

Türk turizminde 'her şey dahil' sistemini başlatan Cem Kınay ise, artık yeni devirlere ihtiyaç olduğunu ve turizmde dönüşümün ancak dijitalleşme ile mümkün olabileceğini söyledi. Yapay zeka, blockchain gibi teknolojileri turizm alanında da kullanmanın gerekliliğinin altını çizdi.

Katılımcıların panelistlere yönelttiği soruların ardından konferans sona erdi.