- Turizmde hedef yıllık 75 milyon turit- TBMM Başkanı Şentop, MİKTA Zirvesinde Türkiye'nin turizm...

- Turizmde hedef yıllık 75 milyon turitTBMM Başkanı Şentop, MİKTA Zirvesinde Türkiye 'nin turizm hedeflerini açıkladı: "Öncelikli hedefimiz turist sayısını yükseltmek değil, alternatif turizm türlerini yaygınlaştırmak""Turizmde 2023 hedefimiz 75 milyon turist, 65 milyar dolar turizm geliri""Türkiye'nin kültür hazinesini tüm dünyaya sunmak istiyoruz"Meclis Başkanı Şentop, MİKTA Parlamento Başkanlarını Türkiye'ye davet ettiMEKSIKO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında, "Türkiye için öncelikli hedef turist sayısını yükseltmek değildir. Ülke olarak alternatif turizm türlerini yaygınlaştırarak eko-turizm unsurlarını göz ardı etmeyen bir turizm modelini hayata geçiriyoruz" dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısına katıldı. Kapanış oturumunda konuşmalarını sürdüren Şentop Türkiye'nin turizm hedeflerini açıkladı. Toplantıdan sonra ikili görüşmelerde bulunarak mevkidaşlarını TBMM'nin 100. yılı kutlamaları için Türkiye'ye davet etti.MİKTA Parlamento Başkanları Konferansının üç oturumunda konuşan Şentop "Büyümenin ve sosyal içermenin lokomotifi olarak sürdürülebilir turizm" başlıklı 4. oturumuna başkanlık etti. Konuşmasında Türkiye'nin turizm vizyonunu anlatarak "Türkiye dünya turizminde ziyaretçi sayısı bakımından 6. sırada yer almaktadır. Mevcut veriler ışığında 2019 yılını yaklaşık 52 milyon yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaparak kapatmayı öngörüyoruz. 2023 hedefimiz ise 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri olarak belirlenmiştir" dedi.Türkiye'nin konumu, mevcut kapasitesi ve sahip olduğu kültürel ve ekolojik miras ile tüm turizm türlerine hizmet edebilecek kaynak ve donanıma sahip olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Şentop, "Ülke olarak irademizi nitelikten, sürdürülebilirlikten, gelecek kuşaklara karşı duyduğumuz sorumluluktan yana kullanmayı tercih ediyoruz. Türkiye için öncelikli hedef turist sayısını yükseltmek değildir. Ülke olarak alternatif turizm türlerini yaygınlaştırarak eko-turizm unsurlarını göz ardı etmeyen bir turizm modelini hayata geçiriyoruz" diye konuştu.Dünyanın bilinen en eski tapınağı Göbeklitepe'ye ve Ayasofya'ya vurgu yapan Şentop "Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya'yı, Doğu ve Batı'yı buluşturan, üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'u ve burada sayamadığım somut ve somut olmayan nice kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak bizim borcumuzdur" ifadelerini kullandı.TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin sahip olduğu uygun iklim özellikleri, doğal peyzaj değerleri, kırsal ögelerin ağırlık kazandığı geleneksel yaşam biçiminin yanı sıra dağcılık/tırmanış, doğa gezisi, flora/fauna incelemesi ve doğa sporlarına uygun alanları ile turizm potansiyeli yüksek bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi. Şentop konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin bulunduğu coğrafya vesilesiyle sahip olduğu binlerce yıllık tarih ve kültür varlığının gelecek nesillere devredeceğimiz bir insanlık mirası olduğu düşüncesinden hareketle Türkiye'nin kültür hazinesini tüm dünyaya sunmak istiyoruz. İnsanlar artık lezzetli bir yemeği tatmak, yapılışını görmek malzemelerini tanımak ve tecrübe etmek istiyor. Turizmi belli alanlarla kısıtlamak mümkün değildir, doğa kadar gastronomi turizmi de rağbet gören bir turizm çeşididir. Termal ve sağlık turizmi gibi alanların süratle geliştiğini görüyoruz. İnsanlar sadece gezmek için değil tecrübe etmek için de geziyor. Türkiye de yemek, müzik ve bu denli köklü medeniyetlerin izinin sürülebildiği, sürdürülebilir turizmin her yönüyle ön plana çıkartıldığı bir ülke konumundadır. Ülkemize gelen her turiste Türk örfünü, misafirperverliğini sunduk; sunmaya da devam edeceğiz. Turistlere ülkemizin güzelliklerinin yanında insanımızın gönül zenginliğini gösterdiğimizde sadece para değil aynı zamanda dost da kazanmış oluruz."TBMM Başkanı Şentop "Artık turizmde sadece tanıtım yapılmadığını vurgularken Türkiye'nin 'Kapadokya'ya hangi yaş grubu gitmek istiyor, İstanbul'a çocuklu ailelerin ilgisi nasıl, Türkiye'yi görenleri tekrar nasıl getiririz?' gibi soruların yanıtlarını da aradığını kaydetti. Şentop ayrıca Türkiye'nin kültür envanterinin sanal gerçeklik yoluyla tüm dünyada erişilebilir olmasını sağlayacak teknolojik düzenlemeler ve uygulamalar ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti.TBMM Başkanı Mustafa Şentop MİKTA Parlamento Başkanları zirvesinde 2. oturumda yaptığı konuşmada da, "Özellikle orta gelir tuzağı yaşayan, yani kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla bakımından orta gelir seviyesinden üst gelir seviyesine geçemeyen ülkelerin bu tuzaktan kurtulmalarının yolu bu ülkelerdeki üretim ve ihracat yapısının yüksek katma değerli sektörlere ağırlık verecek şekilde değiştirilmesine bağlıdır" diye konuştu."İnsan değerini cüzdan kalınlığıyla tartmaktadırlar"TBMM Başkanı Şentop, "Ticaret ve Yatırım" konulu 5. oturumdaki konuşmasında da tek amacı kendi kazancını çoğaltmak olan küresel ekonomik aktörler başta olmak üzere ekonominin ahlaki boyutuna vurgu yaparak sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Söz konusu çevreler, hayatın ve ekonominin ahlaki boyutunu göz ardı etmektedirler. Giriştikleri kirli mücadelede küçük ve orta ölçekli ticari kuruluşları, esnafı ve sanayicileri ortadan kaldırılması ve hayat hakkı tanınmaması gereken birer rakip olarak görmektedirler. İnsanları, kendi paralarını bir süreliğine cüzdanlarında taşıyan emanetçileri olarak görmekte, insan değerini cüzdan kalınlığıyla tartmaktadırlar. Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Güney Amerika'ya ve hatta ekonomik gelişmişlikten bahsedildiğinde ilk olarak akla gelen ülkelerde sosyal dışlanmışlığa muhatap insanların gözlerine bakın, hikayelerini dinleyin. O zaman, mevcut anlayışın mevcut sorunlara çözüm üretmekten gerçekten uzak olduğunu bir kez daha anlayacaksınız."Ortaya konulan modellerin temel anlayışının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Şentop "En mikro düzeyden en makro düzeye doğru, bireyden devlete kadar tüm ekonomik aktörlerin hak ve hukukunun gözetildiği, yeryüzündeki hiçbir ferdin arkada bırakılmadığı, devletlerarası çıkar çatışmalarının ceremesini fertlerin çekmediği, empati ve hakkaniyet temelinde şekillenen insani bir ekonomik sistem oluşturmak zorundayız" dedi."Kendi içinde adil olmayan BM'nin dünyada adalet sağlayabilmesi mümkün değil"Meclis Başkanı Şentop, zirvenin kapanış konuşmasında ise var olan uluslararası örgütlerin mevcut yapılarıyla sorun çözmekten uzak olduğu vurgusunu yaparak "Kendi içinde adil olmayan BM'nin dünyada adalet sağlayabilmesi mümkün değil. MİKTA dahil birçok arayış bundan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla parlamenter diplomasi aracılığıyla yeni zeminlerin ortaya çıkması önem taşıyor. MİKTA bu konuda diğerlerinden daha farklı bir mahiyete sahip. Bir anlamda dünyada belli ülkeler açısından rol model olarak kabul edilebilecek ülkeler söz konusu. Yapının biraz daha kurumsallaşması, biraz daha belirli bir mahiyete kavuşması ve Güney Kore'nin de önermiş olduğu bizim de desteklemiş olduğumuz kültürel anlamda, eğitim alanında, ticari alanda birçok alanda biraz daha sıkı ve kurumsallaşmış bir çerçeve içerisinde yürümesinin doğru olacağını düşünüyorum. Bu toplantının ülke liderleri seviyesine taşınıp dünyada öncülük görevini üstlenecek bir zemin haline gelmesi bizim arzumuzdur" diye konuştu.MİKTA Parlamento Başkanlarını Türkiye'ye davet ettiŞentop oturum başkanı olarak gerçekleştirdiği konuşmanın ardından diğer ülke başkanlarına söz verdi. TBMM Başkanı, konuşmacıların da sözlerini tamamlamasının ardından zirveye katılan MİKTA Parlamento Başkanlarını 23 Nisan 2020'de gerçekleştirilecek olan TBMM'nin 100. yıl kutlamaları kapsamında Türkiye'ye davet etti.Mevkidaşlarıyla görüşmelerTBMM Başkanı Şentop, MİKTA konferansına katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. TBMM Başkanı, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Moon He Sang ve Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi Başkanı Lanyalla Mahmud Mattalitti ile bir araya geldi. Her iki görüşmede de iki ülke ilişkilerinin yanı sıra FETÖ'nün Güney Kore'deki varlığını sürdürmesi gündeme geldi.Şentop, FETÖ'nün Kore ve Endonezya'daki faaliyetlerine son verilmesini istedi.