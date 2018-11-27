Turizmde İnovasyon Projesi 6 Ülkeyi Bir Araya Getirdi

27 Kasım 2018 Salı 10:38



27 Kasım 2018 Salı 10:38

Tokat merkezli yürütülen AB destekli Turizmde İnovasyon Projesi doğrultusunda aralarında Türklerin de olduğu 6 ülkeden katılımcılar İspanya'da bir araya geldi.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi koordinesinde yürütülen AB destekli 'Turizmde İnovasyon' isimli projenin ilk toplantısı İspanya'nın Murcia şehrinde gerçekleştirildi. Danimarka, İspanya, Polonya, Romanya ve Hırvatistan'dan üniversite, belediye, sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile yapılan ilk toplantıya, Türkiye'yi temsilen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Murat Seyfi, Öğr. Gör. Muhsin Mumcu ve Öğr.Gör. Yılmaz Ağca da katıldı. Proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat Seyfi Proje kapsamında kültürel ve doğal zenginlikleri yüksek olan fakat yeterince turist çekemeyen şehirlerin kalkınmasına yönelik stratejiler ve dijital uygulamaların geliştirildiği söyledi.Seyfi, "Proje kapsamında kültürel değerlerin turizm amaçlı kullanılmasına yönelik bir mobil uygulama geliştirilirken, aynı zamanda turistik alanlara gelen ziyaretçilerin beklentilerinin tespit edilmesi ve onlara o yer hakkında bilgiler verilmesine yönelik, akıllı şehir istasyonları kurulacak. Tokat'ın sahip olduğu kültürel değerleri tüm Avrupa'ya anlatabilmek için bu proje çok önemli. Ayrıca geliştirilecek mobil uygulama ve akıllı sensörler ile Tokat turizmde değer yaratan yeniliklere imza atabilecek" şeklinde konuştu. - TOKAT