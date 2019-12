Turizmde rekor kıran Antalya yılbaşına hazırlanıyor

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen ve ağırladığı turist sayısıyla tüm zamanların rekorunu kıran Antalya 'da yılbaşı heyecanı başladı.Denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra barındırdığı tarihi ve kültürel değerleriyle milyonlarca turist ağırlayan Antalya'da yılbaşı hazırlıkları sürüyor.Antalya'nın dünyaca ünlü turizm merkezleri Belek, Side, Alanya ve Kemer 'in bu yıl da yılbaşı tatili dolayısıyla çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapması bekleniyor.Kentteki turistik otellerde ay başından itibaren gerek yurt dışından gerekse yurt içinden 31 Aralık gecesi için rezervasyonlar başladı.Oteller yılbaşı konseptine büründüDünyanın dört bir yanından misafir çeken kentteki 5 yıldızlı turistik tesislerde, yılbaşı süslemeleri yapılıyor. Farklı tonlarda rengarenk ışıklarla ve Noel Baba figürleriyle kaplanan otellerde, çam ağaçları ile süslerinden oluşan Noel köşeleri hazırlandı.Işıklı süslemelerle göz kamaştıran tesisler, yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor.Program hazırlayan otellerde yılbaşı günü, zengin menülü galada pek çok tanınmış yerli ve yabancı sanatçı sahne alacak. Yılbaşı kokteyli ile başlayacak eğlence programları gala yemeği, dans şov, konser ve partilerle devam edecek.Otellerin yanı sıra kentteki alışveriş merkezleri, sokaklar ve caddeler de renkli süslemeleri ile bol ışıklandırmalarıyla dikkati çekiyor.Otellerde yüzde 100 doluluk beklentisiProfesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, Avrupalıların yılbaşı kutlamalarının dört hafta sürdüğünü, bu doğrultuda Antalya'daki otellerin de çalışmalarına ay başında başladıklarını söyledi.Rezervasyonların devam ettiğini, dünyanın her yerinden turist beklediklerini aktaran Atmaca, Avrupalı, Rus ve Türk misafirlerde yoğunluk olduğunu kaydetti.Geçen yıla göre rezervasyonlarda artış olduğuna işaret eden Atmaca, "İç pazar, Avrupa ve Rusya'daki taleplerde ciddi artış var. Yılbaşı programı hazırlayan tesislerde doluluk oranının yüzde 100'lere ulaşacağını öngörüyoruz. Geçen yıl kış sezonunda kapalı olan bazı oteller, bu yıl sezonun uzaması dolayısıyla kapanmadı. İyi bir sezon geçirdik, hala da geçirmeye devam ediyoruz. Bu yıl tadilata giren ya da kış sezonuyla kapanan otel sayısı geçen yıllara göre daha az. Hemen hemen her otelde de yılbaşı için bir hazırlık var." diye konuştu.Atmaca, otellerde turistlerin mutlu olabilecekleri yılbaşına özgü eğlence programları hazırlandığını dile getirdi.