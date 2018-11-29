Turizmdeki Artış Golfe de Yansıdı

29 Kasım 2018 Perşembe 10:16



29 Kasım 2018 Perşembe 10:16

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi turizmci Cahit Şahin, bu yıl golf turizminde cesaret verici artışlar yaşandığına dikkat çekerek, "Turizm çok güzel geliştiği gibi yılda 8 aylık sürede 120 bin civarında golfçü ağırlıyoruz ve ekonomide girdi olarak 125 milyon euro'yla karşılaşıyoruz" dedi.Turizmci Cahit Şahin, golfün ekonomiye görünmeyen bir katkısının olduğunu söyledi. 2016-2017 yılları arasında golf turizminde düşüşler olduğuna değinen Şahin, 2018-2019 sezonunda çok cesaret verici artışlar yaşandığına dikkat çekti."2012 rakamlarına ulaşıldı"Alman pazarında yüzde 40'lara yakın artış kaydedildiğini ifade eden Şahin, 2012 yılında elde edilen rakamlara bu yıl ulaştıklarını dile getirdi. Golf turizminin eylül ayında başlayarak mayıs ayına kadar devam ettiğini bildiren Cahit Şahin, "Yaklaşık olarak 8 aylık bir süreç. 8 ay sürmesi, alternatif turizm aralığına çok ciddi katkılar sunmaktadır. Golf için bölgeye gelen insanlar, normal tatillerini de yapıyor. Dolayısıyla hem tanıtım yapıyorsunuz, hem de kışın alternatif girdi sağlıyorsunuz" dedi."16 sahayla bu hizmeti veriyoruz"Golfün nitelikli turizm adına önemli girdiği sağladığını kaydeden Şahin, Antalya'nın turizm kenti Belek'te 16 tane golf sahası olduğunu dile getirdi. Akdeniz'in tercih edilme sebebinin iklim olduğunu hatırlatan Şahin, "Kuzey Avrupalı turistlerin ülkeleri eksi 4-5 derecelerde. Golf sahaları da kapalı. Bu sebeple gelerek yılda 1-2 defa kışın golf seyahati yapan insanlar var. Kışın kendi sahaları kapalıyken buraya seyahat ediyorlar. 16 sahayla bu hizmeti veriyoruz. Turizm çok güzel geliştiği gibi yılda 8 aylık sürede 120 bin civarında golfçü ağırlıyoruz. Bu da ekonomide girdi olarak 125 milyon euro'yla karşılaşıyoruz" ifadelerini kaydetti."Çalışmalar yapıyoruz"Dünya üzerinde 66 milyon kayıtlı golfçü olduğunu vurgulayan Cahit Şahin, İspanya'da 300 tane golf sahası olduğunu belirtti. Golf turizmini yaygınlaştırmak adına Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmaları olduğunun altını çizen iş adamı Şahin sözlerini şöyle tamamladı:"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un son açıklamalarında golf alanlarına yeni tahsisler verileceği gündeme geldi. Bu da bizi sevindirdi. Golf turizmi, şehre çok yaygın durumda olmuyor. Antalya'nın ekonomisine yansıması gizli olarak var. Bununla beraber personel istihdamı da söz konusu. Antalya'ya golf turizmin katkısı var ama görünmeyen katkısı var. Antalya'ya bunu yayabilmek adına çalışmalar yapıyoruz." - ANTALYA