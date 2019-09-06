Turizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptı

Turizmdeki yükseliş Türkiye 'deki havalimanlarına olumlu yansımaya devam ediyor. Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm ağırlıklı havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı bu yılın 8 ayında 40 milyonu aştı.Ocak-Ağustos döneminde direkt transit yolcular ile birlikte tüm havalimanlarında ise toplam yolcu trafiği 140 milyonu geçti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılının Ağustos ayı ve yılın 8 ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Ağustos ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 76 bin 699, dış hatlarda ise 86 bin 19 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği 44 bin 521 olarak gerçekleşti. Toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 207 bin 239'a ulaştı. Bu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 9 milyon 115 bin 332, dış hat yolcu trafiği ise 14 milyon 115 bin 749 oldu. Ağustos ayında direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 23 milyon 262 bin 843 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; ağustos ayı itibarıyla iç hatlarda 92 bin 33 ton, dış hatlarda 262 bin 45 ton, toplamda ise 354 bin 78 tona ulaştı.

8 ayda transitler de dahil 140 milyon yolcu

2019 yılının Ağustos sonu itibarıyla havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 559 bin 406, dış hatlarda ise 479 bin 181 oldu. Aynı dönemde üst geçiş (overflight) trafiği 317 bin 78 olarak gerçekleşti. Hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 1 milyon 355 bin 665'e ulaştı. Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 67 milyon 702 bin 808, dış hat yolcu trafiği ise 72 milyon 216 bin 15 oldu. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 140 milyon 121 bin 303 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 545 bin 376 ton, dış hatlarda 1 milyon 620 bin 694 ton, toplamda ise 2 milyon 166 bin 70 tona ulaştı.

Turizm ağırlıklı havalimanları 40 milyon yolcuyu geçti

Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm ağırlıklı havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 40 milyonu aştı. Yolcu trafiği iç hatlarda 14 milyon 126 bin 102, dış hatlarda 25 milyon 897 bin 537; uçak trafiği ise iç hatlarda 107 bin 732, dış hatlarda 153 bin 447 oldu. Turizme yönelik havalimanlarının 2019 yılı ilk 8 aylık döneminde gerçekleşen yolcu trafiği şöyle:

-İzmir Adnan Menderes Havalimanında iç hat yolcu sayısı 6 milyon 155 bin 15, dış hat yolcu sayısı 2 milyon 239 bin 807 olmak üzere, toplamda 8 milyon 394 bin 822 yolcu trafiği,

-Antalya Havalimanında iç hat yolcu sayısı 4 milyon 783 bin 355, dış hat yolcu sayısı 19 milyon 706 bin 985 olmak üzere, toplamda 24 bin 490 bin 340 yolcu trafiği,

-Muğla Dalaman Havalimanında iç hat yolcu sayısı 1 milyon 69 bin 619, dış hat yolcu sayısı 2 milyon 151 bin 503 olmak üzere, toplamda 3 milyon 221 bin 122 yolcu trafiği,

-Muğla Milas-Bodrum Havalimanında iç hat yolcu sayısı 1 milyon 778 bin 923, dış hat yolcu sayısı 1 milyon 365 bin 829 olmak üzere, toplamda 3 milyon 144 bin 752 yolcu trafiği,

-Gazipaşa Alanya Havalimanında iç hat yolcu sayısı 339 bin 190, dış hat yolcu sayısı 433 bin 413 olmak üzere, toplamda 772 bin 603 yolcu trafiği gerçekleşti.(Fotoğraflı)