Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesince, "Turizm Haftası" dolayısıyla "Turizmden Anlaşılanlar" konulu resim yarışması başlatıldı.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Turizm Fakültesince başlatılan resim yarışmasında seçilen eserler, 15-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek "Turizm Haftası"nda sergilenecek.Kara kalem çalışmanın yanı sıra yağlı, guaj, pastel, kuru ve sulu boya türlerinde kağıt ya da tuvale yapacakları resimlerle yarışmaya katılabilecek olanlar, yarışmaya 10 Nisan 2019 Cuma gününe kadar başvurabilecek.12 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek elemelerin ardından sergilenmeye değer görülen resimler, Turizm Haftası boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.