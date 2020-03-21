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Turizme 1 trilyon dolarlık koronavirüs darbesi

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı, küresel turizm pazarının yıllık 1,7 trilyon dolar olduğunu belirterek, koronavirüs nedeniyle bu yıl 1 trilyon dolarlık kayıp beklediklerini söyledi.

21.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:53
Turizme 1 trilyon dolarlık koronavirüs darbesi
Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı, küresel turizm pazarının yıllık 1,7 trilyon dolar olduğunu belirterek, koronavirüs nedeniyle bu yıl 1 trilyon dolarlık kayıp beklediklerini söyledi.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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