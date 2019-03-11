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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "70 milyon turist gibi yeni bir hedef belirledik. Bu hedefe ulaşmak için de geleneksel turizm alanları dışında tüm Türkiye'yi kapsayan, turizmi 81 ile yayan çalışmalar yapmamız gerekiyor." dedi.Ersoy, Battalgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Müzesi ile İspendere Geleneksel Tedavi Merkezi'nin açılış töreninde, eserlerin sadece kente değil tüm Türkiye'ye kazandırıldığını belirtti.İspendere'nin, sadece sağlık değil turizm çeşitliliği açısından da önemli olduğuna değinen Bakan Ersoy, "Biz yeni dönemde turizm hedeflerini büyüttük. 70 milyon turist gibi yeni bir hedef belirledik. Bu hedefe ulaşmak için de geleneksel turizm alanları dışında tüm Türkiye'yi kapsayan, turizmi 81 ile yayan çalışmalar yapmamız gerekiyor. Potansiyeli olan her yerin turizmden pay alması gerekiyor ki biz bu rakamları yakalayalım ve geçelim." diye konuştu.Ersoy, bir ilin tek başına tanıtımının çok faydalı olmadığını anlatarak, turizm potansiyeli olan komşu illerle birleştirilip bir paket halinde tanıtımın daha faydalı sonuç vereceğini kaydetti.Arslantepe Höyüğü kazılarının tamamlanması ve UNESCO geçici miras listesinden kalıcı listeye geçirilmesinin hayati önem taşıdığına dikkati çeken Bakan Ersoy, şöyle devam etti:"Biz bölgelere baktığımız zaman iki noktada ayrıştırıyoruz. Birinci noktası Türkiye için değer olanlara ayrı bir önem veriyoruz, bir de bölgesel kendisi açısından önemli olanlara ayrı bir önem veriyoruz. Zaten turizmde bir yere gelmek istiyorsanız öncelikli olarak o ilin halkının, belediyesinin, idaresinin istekli olması lazım. Önce siz isteyeceksiniz."Turizme sadece arkeoloji ve kültür olarak bakılmaması gerektiğine işaret eden Ersoy, turizmde kültür, sanat, arkeoloji, deniz, kum, güneş ve gastronomi gibi tüm ögeler birleştirildiği zaman çok iyi sonuçlar alınacağını ifade etti."Müze tanıtımına başlayacağız"Bakan Ersoy, müzelerle ilgili de bir çalışmaları olduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:"En önemli sıkıntı ziyaretçi sayısı. Yani Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin ziyaret programı Avrupa'nın yarısı kadar. Bizim bunları eşitlememiz gerekiyor. O yüzden mayıs ayı içerisinde çok ciddi bir şekilde müze tanıtımına başlayacağız. Her bölgenin kendi ön planda olan müzesini, orayı ziyaret eden ziyaretçilere ulaşacak şekilde ciddi bir tanıtımla müze ziyaret oranlarını artıracağız. Bu hem mevcut turistin memnuniyetini artıracak hem olası potansiyel turist artışı sağlayacak. Sosyal medya iletişimi ve dijital medya sayesinde kişiden kişiye çok hızlı bir şekilde iletiliyor."Daha sonra Bakan Ersoy, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan tarafından müzenin ve geleneksel tıp merkezinin açılışı gerçekleştirildi.