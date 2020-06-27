Turizmi lezzetleriyle tutkuya dönüştüren rota: Güneydoğu

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeledeki normalleşmeyle turizmde yavaş yavaş yeniden hareketlilik yaşayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, birbirinden lezzetli ve zengin sofralarıyla da ziyafet şöleni sunuyor.

27.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:43
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeledeki normalleşmeyle turizmde yavaş yavaş yeniden hareketlilik yaşayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, birbirinden lezzetli ve zengin sofralarıyla da ziyafet şöleni sunuyor.
Tarihi dokusunu eşsiz lezzetlerle harmanlayan kent: Şanlıurfa
Şanlıurfa, lezzetleri eşliğinde kültür yolculuğuna çıkarıyor. Göbeklitepe, Halfeti ve Balıklıgöl gibi turistik mekanlarında binlerce turisti ağırlayan Şanlıurfa, binlerce yıllar öncesine dayanan kültürlerin yoğurduğu yöresel yemekleriyle misafirlerinin tatillerine lezzet katıyor.
Güneydoğu'nun zengin yemek kültürüyle öne çıktığı kente gelen turistler çiğ köfte, ciğer, tirit ve borani ile "şıllık tatlısı" eşliğinde tatillerini yapıyor. Turizmi lezzetleriyle tutkuya dönüştüren rota: Güneydoğu

Kaynak: AA

Etiketler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Güncel, Haber

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