Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

Kaynak: AA

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Hedefimiz, 2023 için 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliridir. 2003'te iktidara geldiğimizde Türkiye'ye 16 milyon turist geliyordu, bugün 46 milyona ulaştık. Yine 2003'te 13 milyar dolar turizm gelirimiz vardı, bugün 30 milyar dolara ulaştık. İnşallah bu, 2019'da daha da artacak." dedi.TBMM Genel Kurulunda, milletvekilleri, Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde söz aldı.İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin "Çağ atlatacak" iddiası ile getirildiğini, sisteme geçilmesinin üzerinden neredeyse 11 ay geçtiğini ve temel ekonomik göstergelerin neredeyse tamamının kötüye gittiğini söyledi.Ekonomide uygulanan politikaları eleştiren Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı ve Bakan sayın Albayrak'ın söylemleri ve eylemleri ne yazık ki krizin sebeplerini ortadan kaldırmaya değil, sadece günü kurtarmaya yönelik. Son dönemde uygulanan serbest piyasa ilkelerine aykırı bazı uygulamalar da gerek yerli gerekse yabancı sermaye sahiplerini iyice ürkütmüş ve sermaye kaçışını hızlandırmıştır." ifadesini kullandı.Hükümet politikalarının böyle devam etmesi halinde ekonominin yıllar sürecek bir düşük büyüme patikasına gireceğini ve medeni dünya ile refah farkının çok daha fazla açılacağını öne süren Yılmaz, her yıl yüz binlerce gencin iş gücüne katıldığı Türkiye'de düşük büyüme olmasının, geleceğe umutla bakması gereken gençlerin ve çocukların hayallerinin çalınması, umutlarının yok olması anlamına geldiğini ifade etti.Ekonomide son bir yılda yaşanan gelişmeleri anlatan Yılmaz, "Türkiye'nin bir beka sorunu varsa bu, ekonominin kötü yönetilmesinden kaynaklı bir beka sorunudur." dedi."Turizmi daha fazla teşvik edelim"MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, turizmi partiler ve siyaset üstü görmek gerektiğini söyledi.Turizmde örnek gösterilen İspanya'da siyasi krizlerin, hükümetsiz geçen dönemlerin, ekonomik çalkantıların, ayrılıkçı hareketlerin ve bütçe reddedilmelerinin sık sık yaşanmasına rağmen turizmin hiç gerilemediğine dikkati çeken Erbaş, "Siyasi çalkantılar, ekonomik krizler, turizmin önünde engel değildir. Şayet turizmi doğru hamleler ile herkesin kabul edeceği bir devlet politikası haline getirip milli bir dava olarak benimsersek bu durumda ülkemizin en önemli gücü olabilir." diye konuştu.Türkiye'de dört mevsimin yaşandığını anımsatan Erbaş, "Şehirlerimizin tamamında tarih yatmaktadır. Turizmi, daha fazla teşvik edelim, daha fazla canlandıralım ve daha profesyonel bir yapıyla ülkemizin kültürel ihtiyacı, tanıtımı ve ekonomisinin lokomotifi haline getirelim." dedi.HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ise teklifin gerekçesinden bürokrasi ile ilgili bölümü okuyarak, bürokrasinin zaman zaman kamu hizmetlerinin sunulmasında bir dizi sorun yaratabildiğini ancak idarenin keyfi uygulamalarının önüne geçilmesinin en etkili yollarından bir tanesinin de yasal güvenceye kavuşturulmuş bürokratik işlemler olduğunu savundu.Tiryaki, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 18 Mayıs günü yaşanan çatışmanın ardından gözaltına alınan vatandaşlara ilişkin bazı görüntülerin basına yansıdığını belirterek, "Halfeti'de tam olarak işkenceye karşı 1984 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin birinci maddesinde tarif edilen işkence uygulanmıştır. Hükümet bu işkenceci uygulamalardan bir an önce vazgeçmelidir." ifadesini kullandı.Bitlis'in Tatvan ilçesinde HDP'li belediye meclisi üyelerinin görevden uzaklaştırıldığını dile getiren Tiryaki, bunun hukuki olmadığını öne sürdü.Yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konuya ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının kamuoyuna açıklama yaptığını anımsatarak, bu açıklamayı okudu.Tatvan'daki durumla ilgili İçişleri Bakanlığından bilgi aldıklarını anlatan Akbaşoğlu, belediye meclisi üyelerinin de kamu görevlisi olduğunu, bütün kamu görevlileriyle ilgili olarak adli tahkikat başlatıldığında soruşturmanın selameti açısından açığa alma durumu gibi bir uygulamanın söz konusu olduğunu anımsattı.CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, milletvekili seçildiği günden beri her dönemde turizmin ne kadar önemli olduğunu anlattığını ifade ederek, "Defalarca AKP sıralarına seslendim. Türkiye'nin geleceği turizmden geçer dedim. Her dönemde bunu anlattım. Bizim petrol, doğal gazımız yok. Bizim geleceğimiz turizmden geçer." dedi."Turizmde Türkiye'yi devler ligine taşıdık"Teklif sahibi milletvekillerinden AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye'nin dünyada turist sayısı bakımından 6. sırada, turizm geliri açısından ise 13. sırada yer aldığını kaydetti.2023 için belirlenen 50 milyon turist hedefine 2019'da ulaşılacağı için bu rakamı revize ettiklerini belirten Uslu, "Hedefimiz, 2023 için 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliridir. 2003'te iktidara geldiğimizde Türkiye'ye 16 milyon turist geliyordu, bugün 46 milyona ulaştık. Yine 2003'te 13 milyar dolar turizm gelirimiz vardı, bugün 30 milyar dolara ulaştık. İnşallah bu, 2019'da daha da artacak. Hem yatak sayısını hem de mavi bayraklı plaj sayısını artırıyoruz. 2002'de 127 mavi bayraklı plaj vardı, bugün bu sayı 470 oldu. 306 bin yeşil yıldızlı yani çevreci tesisimiz var. Turizmde Türkiye'yi devler ligine taşıdık, bunu devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, birinci bölüm üzerindeki görüşmelere geçildi. turist