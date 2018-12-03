Turizmin ''Altın Zambak Ödül'' Güneydoğuya

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeadından sıkça söz ettiren turizm sektörünün öncü isimlerinden Hüseyin Aslan "AltınZambak Ödülü"ne layık görüldü.

Beşiktaş Belediyesi ve Kral TV'nin sponsorluğunda "Altın Zambak Ödülleri" halk oylamasıyla belirlenen 2018 yılının en iyileri 5 Aralık gecesi Akatlar Kültür Merkezinde sahipleriyle buluşuyor.

Sanat , spor ve işcamiasının en başarılı isimlerinin bir araya geleceği ödül töreninde Batmanlı turizmci Hüseyin Aslan'da ödülünü alacak.

2018 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği tören hakkında açıklama yapan Aslan; "Halk oylaması sonucu bu ödülü almaya hak kazandık.Kral TV'nin medya sponsorluğunda düzenlenen bu ödül töreninde en başarılı turizmci ödülünü almak benim için gerçekten gurur verici bir olaydır."dedi.

Mezopotamya'nın bağrından çıkmış, acılarla yoğrulmuş, coğrafyanınbir ferdi olarak bu ödüle layık görülmek duyguların en güzeli olduğuna dikkat çeken Aslan; "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turizm alanında böyle bir ödülle Ulusal arenada temsil etmemden dolayı büyük bir mutluluk duydum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu ödülü tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi insanına armağan ediyorum." diye konuştu.

Kırmızı halıdan yapılan geçit töreni ile ödüller sahiplerini bulacak.