Turizmin Başkenti" Çiçek Açtı

Kaynak: AA

OKTAY ÖZDEN - Türkiye 'deki bitki çeşitliğinin yaklaşık üçte birinin yer aldığı turizmin başkenti Antalya , baharın güzelliğiyle taçlandı.Yaklaşık 640 kilometrelik, mavinin her tonunun yeşille sarmalandığı sahil şeridiyle " Akdeniz 'in incisi" Antalya'da, ilkbaharın gelmesi ve ağaçların çiçek açmasıyla renk cümbüşü oluştu.Binlerce çeşit bitkiyi barındıran ve rengarenk görünüme kavuşmaya başlayan kentte, doğal ortamların yanı sıra park ve bahçelerde açan çiçekler, şehre ayrı bir güzellik kattı.Antalya halkı ve turistler, şu sıralar baharın getirdiği eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.Çiçeklerin üzerine konan rengarenk kelebekler de parklarda vakit geçirenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi, kelebeklerin fotoğrafını çekti. Zeytin ve turunçgiller başta olmak üzere binlerce ağacın bulunduğu kent merkezindeki Zeytinpark, "baharın habercisi" olarak adlandırılan papatyalarıyla ilgi odağı oldu.Çiçekler arasında kitap okuyup fotoğraf çeken Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden Zehra Tekeci, Antalya'da kış mevsiminin genellikle yağmurlu geçtiğini belirtti.Tekeci, baharın gelmesiyle kentte bulunanların kendilerini açık alanlara attığını ifade ederek, şöyle konuştu:"Bugün hava çok güzel. Sıcaklık 23 dereceyi bulmuş. Kendimi buraya attım. Zeytinpark'ta papatyalar olduğunu daha önce arkadaşlarımdan duymuştum. Fotoğraf çekmek için çok ideal bir yer. Hem de baharın tadını çıkarmak için çok ideal. Burada 'baharın habercisi' birçok papatya var. Papatyaların arasında gezdim, dolaştım, yuvarlandım. Antalya'ya bahar geldi, çok mutluyum. Sıcak havayı çok özlemişiz. Artık deniz, kum, güneş bizim olacak."Bitki çeşitliğiyle gözdeAkdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Aksoy da her bahar mevsimi kentte yine güzel manzaraların oluştuğunu vurguladı.Baharla çiçeklerin açtığını, doğanın coştuğunu, her yerin cıvıl cıvıl olduğunu anlatan Aksoy, Türkiye'nin bitki çeşitliliğine dikkati çekti."Ülkemiz, 12 binin üzerindeki bitki çeşitliliğiyle dünyada önemli konumda." diyen Aksoy, şunları kaydetti:"Dünyada sadece bizim ülkemizde yetişenler bitkiler de çok. Antalya, bitki çeşitliliği açısından en zengin illerden biri. Çok değişik bitkilerimiz mevcut. Antalya'da yaklaşık 800'ü endemik 3 bin 500'ün üzerinde bitki kaydı bulunuyor. Türkiye'deki 3 bin 600'e yakın endemik bitkiden yaklaşık 250'si Antalya'ya özgüdür. Her bahar mevsiminde denizi, ormanı, dağıyla bir bütün olan Antalya'da kartpostallık manzaralar oluşur. Şimdilerde de şehri o doyumsuz bahar havası kapladı. Antalya'ya gelen insanları ben çok şanslı addediyorum."Prof. Dr. Aksoy, peyzaj olarak da Antalya'nın çok güzel olduğunu, yurt dışından getirilen, peyzajı güzel bitkilerin cadde ve parkları süslediğini sözlerine ekledi.