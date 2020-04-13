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"Turizmin başkenti" Kovid-19 tedbirleri nedeniyle tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyulan turizmin başkenti Antalya'da, ünlü sahiller en sakin günlerini geçiriyor.

13.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:40

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye " çağrısına uyulan turizmin başkenti Antalya 'da, ünlü sahiller en sakin günlerini geçiriyor.

Geçen yıl 15 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapan Antalya'nın dünyaca ünlü sahilleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında trafik denetimi yapan jandarma helikopterinden görüntülendi.

Antalya merkezi ile Alanya ilçesi arasında yer alan kilometrelerce uzunlukta eşsiz güzellikteki plajlar, terk edilmiş görüntüsü veriyor. Serik ilçesindeki Lara ve Kundu Turizm Bölgeleri, Manavgat ve Alanya ilçesindeki ünlü plajlarda bir kişinin bile olmaması dikkat çekiyor.

İhtişamıyla göze çarpan lüks otellerin spor ve etkinlik alanları ile dev havuzlarının da boş olduğu görülüyor.

Mevsim koşullarına göre hareketli olması gereken otellerin sahillerindeki boş şezlonglar ile iskeleler göze çarpıyor.

Kentte her gün binlerce kişinin yürüyüş ve spor yaptığı Falez Parkı ile Düden Şelalesi'nin çevresi de en sakin günlerini yaşarken, turistlerin uğrak yerlerinden Aspendos ve Side Antik Kenti'nin de bomboş olduğu görülüyor.

’Turizmin başkenti’ Kovid-19 tedbirleri nedeniyle tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Evde Kal, Antalya, Türkiye, Alanya, Güncel
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