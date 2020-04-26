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"Turizmin başkenti"nde spor tesisleri coşkulu günlere hazırlanıyor

Coğrafi yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle spor turizmi potansiyeli yüksek destinasyonlar arasında yer alan Antalya'daki spor tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasına hazırlanıyor.

26.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:10
Coğrafi yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle spor turizmi potansiyeli yüksek destinasyonlar arasında yer alan Antalya'daki spor tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasına hazırlanıyor.
Dört mevsim spor yapılmasına elverişli iklim koşullarına sahip ve coğrafi zenginlikleriyle alternatif faaliyetlere uygun Antalya'da, 185'i kamu kurumlarına, 749'u özel sektöre ait 934 spor tesisi, Kovid-19 salgını nedeniyle sessizliğe büründü.
"Turizmin başkenti" olarak adlandırılan kentte, eski günlerini arayan modern, kaliteli tesislerin birçoğu, Kovid-19 sonrası dönem için tadilata ve bakıma alındı.
Hacıcaferoğlu: "Tesislerimiz öksüz kaldı"
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin birçok unsuru içinde barındıran eşsiz destinasyonlardan biri olduğunu söyledi.
Kovid-19 salgını dolayısıyla tüm planların yeniden yapıldığını aktaran Hacıcaferoğlu, birçok ulusal ve uluslararası organizasyonun ertelendiğini ya da iptal edildiğini dile getirdi.
Güçlü bir altyapıya sahip Antalya'da bine yakın tesis bulunduğunu vurgulayan Hacıcaferoğlu, "500'ün üzerinde tenis kortumuz, 200'ün üzerinde futbol sahamız mevcut. Tesis anlamında zengin bir iliz. Tabiri caizse tesislerimiz öksüz kaldı. O tesisler sporcularla ve seyircilerle çok güzel oluyor. İnşallah en kısa sürede koronavirüs riski biter ve gençlerimizi, sporcularımızı yeniden tesislerimizde ağırlarız. Bundan sonraki dönemde tesislerimiz tekrar sporcularımız ve seyircilerimizle cıvıl cıvıl hale gelir. Bu süreçten en çok etkilenen illerden biri Antalya oldu. Şu an tesislerimizi kullanamıyoruz ama dönüşün çok daha muhteşem, güçlü olması için bakım ve tadilat çalışmalarını yapıyoruz." diye konuştu.
Hacıcaferoğlu, "evde kal, hareketsiz kalma" sloganıyla antrenman programı hazırlanan gençlerle bağlarını koparmadıklarını, sporcuların dijital ortamda önemli çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi. ’Turizmin başkenti’nde spor tesisleri coşkulu günlere hazırlanıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Burhanettin Hacıcaferoğlu, Antalya, Spor , Haber
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