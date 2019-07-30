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Turizmin başkentinde sıcak hava, yüzde 72 nemle birleşti

Turizmin başkentinde sıcak hava, yüzde 72 nemle birleştiANTALYA - Antalya'da sıcak hava, yüzde 72'ye varan nemle birleşince vatandaşlar zor anlar yaşadı.

30.07.2019 21:00
Turizmin başkentinde sıcak hava, yüzde 72 nemle birleşti
Turizmin başkentinde sıcak hava, yüzde 72 nemle birleşti
ANTALYA - Antalya'da sıcak hava, yüzde 72'ye varan nemle birleşince vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sıcaktan bunalanlar dünyaca Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
Turizmin başkenti Antalya güne nemli bir havayla başladı. Yüzde 72'lik nemle hissedilen sıcaklığın 40 dereceye çıktığı kentte, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ölçüldü. Sıcak hava ve nemden bunalanlar soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.
Yüzde 72'ye ulaşan nem nedeniyle sokaklarda çok az kişinin bulunduğu gözlendi. Farklı illerden ve yurt dışından gelen tatilciler yüzerek serinlemeye çalıştı. Konyaaltı Sahili'nde plajlara akın eden tatilciler, şezlonglarda güneşlendi, sahilde yürüyüş yaptı.
Deniz kenarında uzanarak dalgalarla serinleyen turistlerden bazıları ise uykuya daldı. Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu.
Uzun süredir Antalya'da yaşamadığını ifade eden Havva Hande, "Dışarıdan geldiğim için bana fazla sıcak gelmiyor. Ama yine de bunaltan bir hava var. Deniz dışında daha fazla alternatifin olması gerekiyor. Su çok soğuktu. Ben hatta ısınmak için güneşe kaçtım. Ben en çok nemden etkilendim." dedi.
Antalya'da hissedilen sıcaklığın yaz dönemine göre normal olduğunu belirten Nagihan Akış ise, bugün havanın sıcak olduğunu belirtti. Akış, "Yapacak bir ley olmadığı için bizde dışarıya çıkıp denize geliyoruz. Deniz bana soğuk geldi, önceki senelerde daha sıcak oluyordu. Bugün soğuk olması bence daha iyi oldu." diye konuştu.

Konyaaltı Sahili, Antalya, Genel

Kaynak: İHA

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