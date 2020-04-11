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Turizmin gözbebeği Kaş sessizliğe büründü

Dün gece uygulamaya koyulan iki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'nın Kaş ilçesi, tam anlamıyla sessizliğe büründü.

11.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:04
Turizmin gözbebeği Kaş sessizliğe büründü
Dün gece uygulamaya koyulan iki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında Türkiye 'nin gözde turizm merkezi Antalya 'nın Kaş ilçesi, tam anlamıyla sessizliğe büründü. İlçenin boş meyan ve sokakları havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında dün İçişleri Bakanlığınca İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gece saat 12'de yasağın başlaması ve vatandaşların evlerine gitmesiyle birlikte caddeler ve sokaklar boşaldı. Genellikle insanların yoğun olduğu sokakların boş kaldığı görüldü.

Yasağın ilk gününde Antalya'nın Kaş ilçesinde de sokaklar bomboş kaldı ve ilçeyi sessizlik bürüdü. Drone ile havadan görüntülenen Kaş'ta tüm vatandaşlar evlerinde kalarak yasağa uydu.

İhtiyaçlar karşılanmaya devam ediyor

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde vatandaşlara ekmeklerinin başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ulaştırılacağını bildirdi.

Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, başta 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlardan gelen talepleri karşılamanın yanı sıra, evlere ekmek dağıtımına da başladı. Polis ekipleri de Vefa Sosyal Destek Gruplarıyla birlikte vatandaşa yardım hizmetinde bulunuyor. Kaş Belediyesi de vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak üzere teyakkuza geçti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Antalya, Güncel
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