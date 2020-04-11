Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Turizmin gözbebeği Kaş sessizliğe büründü

Turizmin gözbebeği Kaş sessizliğe büründü Sokaklar boşaldı, tarihi anlar havadan görüntülendi Polis ve Vefa Grupları vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor Dün gece uygulamaya koyulan iki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'nın Kaş ilçesi, tam...

11.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:27
Turizmin gözbebeği Kaş sessizliğe büründü
Sokaklar boşaldı, tarihi anlar havadan görüntülendi
Polis ve Vefa Grupları vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
Antalya - Dün gece uygulamaya koyulan iki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'nın Kaş ilçesi, tam anlamıyla sessizliğe büründü. İlçenin boş meyan ve sokakları havadan görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında dün İçişleri Bakanlığınca İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gece saat 12'de yasağın başlaması ve vatandaşların evlerine gitmesiyle birlikte caddeler ve sokaklar boşaldı. Genellikle insanların yoğun olduğu sokakların boş kaldığı görüldü.
Yasağın ilk gününde Antalya'nın Kaş ilçesinde de sokaklar bomboş kaldı ve ilçeyi sessizlik bürüdü. Drone ile havadan görüntülenen Kaş'ta tüm vatandaşlar evlerinde kalarak yasağa uydu.
İhtiyaçlar karşılanmaya devam ediyor
Diğer yandan İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde vatandaşlara ekmeklerinin başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ulaştırılacağını bildirdi.
Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, başta 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlardan gelen talepleri karşılamanın yanı sıra, evlere ekmek dağıtımına da başladı. Polis ekipleri de Vefa Sosyal Destek Gruplarıyla birlikte vatandaşa yardım hizmetinde bulunuyor. Kaş Belediyesi de vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak üzere teyakkuza geçti. Turizmin gözbebeği Kaş sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Polis, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Haberler ›› genel ››Turizmin gözbebeği Kaş sessizliğe büründü - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

15:41: TBMM'de 'sokağa çıkma yasağı' tartışması - Haberler 15:38: Kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Haberler 15:36: TBMM Genel Kurulu - Haberler 15:30: Elazığ'da yola çıkan 3 hanımlı Dilaver dede: Beni böyle idare edeceksiniz" - Haberler 15:30: Hollanda'da son 24 saatte bin 316 vaka - Haberler 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı