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Turizmin gözde kentleri sessiz günler yaşıyor - Ölüdeniz/Kelebekler Vadisi

Fethiye Ölüdeniz'deki sakinlik Boş sahiller Kelebekler Vadisi'ndeki sakinlik MUĞLA - Türkiye'nin önde gelen turizm kentlerinden Muğla, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

19.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:07
Fethiye Ölüdeniz 'deki sakinlik
Boş sahiller
Kelebekler Vadisi'ndeki sakinlik MUĞLA - Türkiye'nin önde gelen turizm kentlerinden Muğla , yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.
Muğla'da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ve jandarma denetimlerini sürdürdüğü kentte sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Muğla'nın tanınmış turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça'da da cadde ve sahiller boş kaldı. Turizmin gözde kentleri sessiz günler yaşıyor - Ölüdeniz/Kelebekler Vadisi

Kaynak: AA

Etiketler: Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, Güncel
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