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Turizmin gözde merkezi Kaş'ta tedbirler artırıldı

Turizmin gözde merkezi Kaş'ta tedbirler artırıldı Belediye Başkanı Ulutaş: "Kesinlikle evde kalalım bu illet ortadan kalktığında hep beraber Kaş'ın güzelliklerini yaşayalım.

08.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:22
Turizmin gözde merkezi Kaş'ta tedbirler artırıldı
Belediye Başkanı Ulutaş: "Kesinlikle evde kalalım bu illet ortadan kalktığında hep beraber Kaş'ın güzelliklerini yaşayalım."
Kaş Belediyesi 60 bin Maske Dağıtacak
ANTALYA - Korona virüs sebebiyle yasak öncesinde Antalya dışından gelen misafir yoğunluğu yaşanan Türkiye'nin gözde tatil merkezi Kaş ilçesinde salgına karşı tedbirler artırıldı. Korona virüs ile mücadele kapsamında Kaş'ta ilk etapta 15 bin maske ve eldiven dağıtılacağını açıklayan Başkan Ulutaş, " Bu sayıyı 50-60 bin civarına çıkarıp dağıtım sağlayacağız." dedi. Bu süreçte Kaş'a gelmek isteyenlerin bu isteği ertelemesini isteyen Başkan Ulutaş, "Bu ciddi bir vaka bu vakayı hep birlikte atlatmaya çalışacağız. Bunun içinde hassasiyet göstermelerini istirham ediyorum. Kesinlikle evde kalalım bu illet ortadan kalktığında hep beraber Kaş'ın güzelliklerini yaşayalım." diye seslendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşa ücretsiz maske dağıtılacağını açıklamasının ardından Kaş Belediyesi bu çerçevede çalışma başlattı. İlçe genelinde düzenli şekilde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Kaş Belediyesi vatandaşlara maske ve eldiven dağıtımına başladı. İlçedeki esnaflara ve vatandaşlara ilk maske ve eldiven dağıtımını Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş gerçekleştirdi.
Başkan Ulutaş yaptığı açıklamada," İlçe genelinde dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirterek Kaş'ın 54 mahallesinde, özellikle yerleşimin fazla olduğu mahallelerimizde dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Bunun yanında vatandaşlarımızın toplu bulunduğu alanlarda her türlü önlemleri alıyoruz. Maske ve eldiven dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Dezenfekte tünelleri kuruyoruz. Belediye önü, hastane ve pazar yerlerinde kurmaya başladığımız bu tünellerle vatandaşlarımızın dezenfekte olmasını sağlıyoruz. " dedi.
"60 Bin Maske"
Korona virüs ile mücadele kapsamında Kaş'ta ilk etapta 15 bin maske ve eldiven dağıtılacağını açıklayan Başkan Ulutaş, " Bu sayıyı 50-60 bin civarına çıkarıp dağıtım sağlayacağız. Ekiplerimiz günbegün çalışmalarını süratle sürdürüyor." diye konuştu.
"Kaş'a Gelmeyi Erteleyin"
Başkan Ulutaş Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle büyükşehirlere gelmenin mümkün olmadığını hatırlatarak, "Bu doğrultuda Büyükşehirlerden ilçemize gelmek isteyenlerin yanı sıra Antalya'nın tüm ilçelerindeki vatandaşlarında bu dönemde Kaş'a gelmemesini, salgının sona ermesiyle birlikte ilçeyi ziyaret etmesini tavsiye etti." Bu süreçte Kaş'a gelmek isteyenlerin bu isteği ertelemesini isteyen Başkan Ulutaş, "Bu ciddi bir vaka bu vakayı hep birlikte atlatmaya çalışacağız. Bunun içinde hassasiyet göstermelerini istirham ediyorum. Kesinlikle evde kalalım bu illet ortadan kalktığında hep beraber Kaş'ın güzelliklerini yaşayalım." dedi. Turizmin gözde merkezi Kaş’ta tedbirler artırıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kaş Belediyesi, Antalya, Genel
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