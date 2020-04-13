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Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta korona virüs vakası görülmedi

Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta korona virüs vakası görülmedi Kaş Kaymakam Karacan: " Korona virüs vakası görülmedi" " Duyarlılık bu şekilde devam ettiği müddetçe inşallah Korona virüsü Kaş ilçemize giremeyecektir " Kaş'ın giriş ve çıkışları kontrol altına alındı Antalya'nın Kaş...

13.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:15
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta korona virüs vakası görülmedi
Kaş Kaymakam Karacan:
" Korona virüs vakası görülmedi"
" Duyarlılık bu şekilde devam ettiği müddetçe inşallah Korona virüsü Kaş ilçemize giremeyecektir "
Kaş'ın giriş ve çıkışları kontrol altına alındı
ANTALYA - Antalya 'nın Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, ilçede şuana kadar Korona virüs vakası görülmediğini kaydetti. Jandarma ekipleri ilçe giriş ve çıkış yapan araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol ediyor.
Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyaya yayılan Korona virüsünün bugüne kadar Kaş ilçesinde görülmediğini açıkladı. Kaymakam Karacan, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu olumlu olayda en büyük katkı kesinlikle sizlerin kurallara uymanız ve görev yapan kamu/güvenlik görevlilerimizin üstün gayret ve çabasıdır. Bundan sonraki zamanlarda da ilçemizde bu virüsün görülmemesi için ilçe giriş çıkışlarında sıkı kontrollerimiz devam edecek olup, dışarıdan gelecek komşularınızın, misafirlerinizin, yakınlarınızın izole edilmesi ve karantina kurallarına uymalarını hep birlikte sağlamamız, zaruri olmadıkça sokağa çıkmamamız, çıkıldığı zaman da sosyal mesafe kurallarına uymamız ve koruyucu tedbirleri almamız önem arz etmektedir. Sizlerin duyarlılığı bu şekilde devam ettiği müddetçe inşallah Korona virüsü Kaş ilçemize giremeyecektir" dedi.
Giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı
Diğer yandan İçişleri Bakanlığının "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması" konulu genelgesi çerçevesinde Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar gereği Kaş'ta jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri ilçeye giriş ve çıkış yapan araçları denetledi. İlçenin Akçagerme ve Çomucak mevkisinde yol kontrol devriyesi yapan ekipler, şehre giriş ve çıkış yapan araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol etti.
Ateş ölçümü yapılıyor
Yapılan denetimlerde, sağlık görevlileri tarafından otomobil içerisinde ateşi ölçülen kişilerden şartları uygun olanların geçişine izin verildi. Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, ilçe emniyet müdürü Erkan Kaçar ile denetim bölgelerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karacan, emniyet kontrol noktasında güvenlik görevlilerine kolaylık diledi ve vatandaşları bilgilendirdi. Turizmin gözde merkezlerinden Kaş’ta korona virüs vakası görülmedi

Kaynak: İHA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Bülent Karacan, Jandarma, Antalya, Genel
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