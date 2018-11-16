Turizmin Paydaşları Bursa Turizmini Konuştu

Bursa Turizm Platformu Koordinatörü Hasan Eker ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Gedik, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, BBB Kültür Turizm Şube Müdürlüğü temsilcileri, TÜRSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa Turizm Tanıtma Birliği yetkilileri, BURASDER Başkanı Rafet Kahraman, UNESCO Alan Başkanlığı görevlileri, GÜMTOB yetkilileri, Bursa Tarihi Han ve Çarşılar Birliği, SKAL, Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü, BUSAT ve BEBKA yetkililerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Toplantıda; Mustafakemalpaşa ve İznik'in turizm anlamındaki mevcut potansiyelleri ve yapılan çalışmalar, geçen ay yapılan Bursa Turizm Zirvesi ve Fuarı, 2019 yılında düzenlenecek ve Bursa olarak katılım sağlanacak turizm fuarları gibi konular konuşuldu. Kent turizminin önemli paydaşlarının yer aldığı Platformun Koordinatörlüğü görevini sürdüren Hasan Eker, platform olarak Bursa'nın turizm merkezi olması için çalıştıklarını ifade etti.

"Platform olarak Bursa'nın turizmdeki önceliklerini belirliyoruz"

Bursa'nın turizm sektöründeki önemli paydaşların, Bursa Turizm Platformu adı altında kent ve ülke yararına çalıştığını ifade eden Eker, "Platform olara;k Bursa'nın turizmdeki önceliklerini belirliyor, kentimizdeki fuarları arttırıyor, yurt içi ve dışındaki önemli fuarlara da katılarak dikkat çekici Bursa stantları açıyoruz. Bursa genelinde, ilçelerimiz dâhil olmak üzere müthiş bir potansiyelimiz var. Bugünkü toplantımızda Mustafakemalpaşa ve İznik ilçelerimizi de konuşacağız. Mustafakemalpaşa ilçemizi daha da hareketlendirmemiz lazım. İstanbullular şu an Sapanca'ya akın ediyorlar. İstanbullular Sapanca dışında yeni yerler keşfetmek istiyor. Onları Mustafakemalpaşa'ya çekebiliriz. İlçemizin lokasyonu ve otobanın bitiyor olması hareket katacaktır. Tüm Platform üyelerimiz Bursa turizmi için elini taşın altına koydu" dedi.

"Fuar somut sonuçlar doğurdu, acentelerimize talepler geliyor"

Önceki ay gerçekleşen Bursa Turizm Fuarı ve Zirvesi'nin de önemli sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Eker, "Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alpaslan dolu dolu tam bir gününü tarafımıza ayırarak Bursa'ya vermiş olduğu önemi gösterdi. Kendilerine Uludağ, İznik, Yenişehir Havalimanı, Termal Turizm konularında bilgiler verdik. Bursa turizmcilerinin tüm beklentilerini ilettik. Birlik ve federasyon başkanlarımız da turizm ile ilgili çatı bir yasaya ihtiyaç olduğunu belirttiler. Bakan Yardımcımız da istekleri yerinde buldu ve birçoğunun kısa sürede çözüleceğini söyledi. Yanı sıra Türk Hava Yolları'nın yoğun çalışmaları ile Bursa'ya 18 ayrı ülkeden 109 seyahat acentesi getirildi. Bu 109 seyahat acentesi yetkililerinin, Bursalı turizmciler ile ikili iş görüşmeleri yapması, kendilerine Bursa'nın gezdirilmesi çok önemliydi. Çünkü Hollanda ve Almanya'dan acentelerimize talepler gelmeye başladı bile. Böyle somut sonuçlar da bizleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"İznik'e baharda yabancı turist gelecek"

Toplantıda İznik ile ilgili söz alan TÜRSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu ise "İznik siyasi ve tarihi açıdan çok önemli bir yerleşim yerimiz. İznik'te yer alan tarihi emanetlere sahip çıkmamız gerekiyor. Bu emanetler hangi dine ait olursa olsun aynı değerde sahip çıkmalıyız. Biz yabancı turisti oraya getirmek istiyorsak buna önem vermeliyiz. Evet, İznik'e yabancı turist getirmek istiyoruz. Bursa'ya gelen turların günübirlik İznik'e de götürülmesi gerekiyor. İlkbahar aylarında bir Fransız grubunu İznik'e getireceğiz. Yine Büyükelçiler gezisi organize edeceğiz. Bu arada İznik'te acente sayısı yetersiz,acente sayısını da arttıracağız. Ayrıca İznik'i dijital ortamda da tanıtmak istiyoruz. Dünya çapında youtubarlar, marka yöneticileri, bloggerlar getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıda 2019 fuarları ile ilgili bilgi veren GÜMTOB yetkilisi Sevilay Sarın da 31 Ocak-3 Şubat tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan EMITT Fuarı ve yine önümüzdeki aylarda yapılacak Travel Turkey'de Bursa olarak stant açılacağını ifade etti. Toplantıda bu stantların içeriklerinin tasarımları görüşülürken fuarlarda Bursa'ya özel vurgulanacak ana tema ve strateji de belirlendi.

Ayrıca toplantıda Bursa'nın dijital dünyada tanıtıma katkı sunacak web sitesi, sosyal medya hesapları, video ve fotoğraf çalışmalarına dair de fikir teatisinde bulunuldu.