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Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası KARDEMİR'in temelinin atılmasının ve Karabük'ün kuruluşunun 83....

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş'nin (KARDEMİR) temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 83. yıl dönümü nedeniyle kent meydanında çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.

03.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:12
Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası KARDEMİR'in temelinin atılmasının ve Karabük'ün kuruluşunun 83....
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş'nin (KARDEMİR) temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 83. yıl dönümü nedeniyle kent meydanında çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'li yıllarda başlattığı ulusal sanayileşme hamlesi kapsamında Türk ağır sanayisinin ilk fabrikası olan KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 83. yıl dönümü dolayısıyla Kent Meydanı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunum töreni gerçekleştirildi. Tören komitesi adına Vali Fuat Gürel tarafından çelenk sunumu ile başlayan törene, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdür Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan ve Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Yaşar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona eren programda, protokol üyeleri korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat etti.

Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan KARDEMİR Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan, "Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra kalkınmasında ana görev gören, motor görevini gören şirketimizin 40'lı, 50'li yıllarda bu memlekete fabrikalar kuran fabrika olan şirketimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 yılında, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da memleketimize, ülkemize katkı vermeye devam ediyor" diye konuştu.

"2 milyar dolar yatırım yapmış şirketimizin dünyanın ilk 100 şirketi arasına girdiği zamanı yaşıyoruz"

Soykan, bugün KARDEMİR'in özelleştirilmesinin 25. yıl dönümü olduğunu da hatırlatarak şunları söyledi: "1990'lı yılların sıkıntılı günlerinden o günden bugüne 2 milyar dolar yatırım yapmış şirketimiz Türkiye'nin değil dünyanın ilk 100 şirketi arasına girme noktasına geldiği bir zamanı da yaşıyoruz. İnşallah 3.5 milyon ton üretim hedefimize ulaştığımızda dünyanın en önemli şirketlerinden biri haline gelmiş olacağız. Ar-Ge'den inovasyonuna dijital dönüşümünden katma değer çelik üretimine, demir yollarından otomotive kadar farklı alanlarda çelik üreterek gelişimini memleketimize katkısını daha uzun yıllar yapacak bir şirket haline geleceğiz. Aynı zaman tüm üretimini yaparken çevreye duyarlı yeşil bir KARDEMİR'i oluşturmaya gayret ediyoruz."

Bu zorlu süreçte, 500'e yakın istihdam sağladıklarını ifade eden Soykan, "Aynı istihdamı koruma gayreti içerisindeyiz. Şu salgın günleri geçtikten sonra bu bahsettiğimiz hedeflerimize daha hızlı ve emin bir şekilde ulaşan KARDEMİR'in hep beraber sağlayacağımızı dair inancımızı bir daha ifade etmek istiyorum" dedi. - KARABÜK
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Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, CEO, Güncel
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