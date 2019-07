Türk akademisyenden uluslararası yatırımcılara öneri

Yaşar Üniversitesi akademisyeni Doç. Dr. Mehmet Umutlu, uluslararası yatırımcılara farklı bir tahminleme yöntemi sundu.



Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Umutlu tarafından finans alanında hazırlanan bilimsel yayının sonuçları, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli medya kuruluşu Advisor Perspectives'in (Danışman Görüşü) web sitesinde ele alındı. Amerika'da faaliyet gösteren ve 130'dan fazla resmi yatırım danışmanlığı şirketini bünyesinde barındıran The BAM Alliance Kurumlar Birliğinin Araştırma Bölümü Başkanı Larry Swedroe tarafından yorumlanan sonuçlar, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekti.



"Yeni bir yöntem geliştirmiş olduk"



Yatırım danışmanlığı şirketlerine ve profesyonel varlık yöneticilerine danışmanlık hizmeti veren medya kuruluşu Advisor Perspectives'te yer alan bilimsel yayını hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mehmet Umutlu, "Yatırımcılar, hisse senedi yatırımlarından yüksek getiri elde edebilmek için çeşitli yatırım stratejileri uygularlar. Mesela düşük fiyatlı hisse senetlerine yatırım yapma, kısa süre önce yüksek getiri sağlamış hisse senetlerine yatırım yapma gibi. Bu veya buna benzer stratejilerinin bazı dönemlerde yüksek getiri sağladığını görüyoruz. Fakat seçilen strateji hangisi olursa olsun belli dönemlerde yüksek kar getirse de elde edilen karlar zaman içinde azalabiliyor ve hatta tamamen yok olabiliyor. Bu da sürekli bir şekilde kar elde etmek isteyen yatırımcıların hangi stratejiyi ne zaman kullanmaları gerektiği sorusunu ortaya çıkarıyor. Polonya Poznan İktisat ve İşletme Üniversitesi ile Dubai Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren Dr. Adam Zaremba ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda diğer çalışmalardan farklı olarak karlı yeni bir yatırım stratejisi bulmaya çalışmak yerine, mevcut stratejilerden hangilerinin ne zaman karlı sonuçlar doğurduğu üzerine durduk. 120 farklı yatırım stratejisini test ederek ulaştığımız sonuçlar; operasyon karının yani faiz amortisman ve vergi düşülmemiş karın, firma değerine oranı yüksek olan yatırım stratejilerinin yüksek kazanç getirdiğini gösterdi. Böylece yatırımcıların kullandıkları yatırım stratejilerini dönemsel olarak değiştirerek sürekli kar elde edebilecekleri yeni bir yöntem geliştirmiş olduk" dedi.



Tüm yatırımcılar için yol gösterici



Dünyadaki en başarılı yatırımcılardan biri olarak gösterilen ABD'li iş adamı Warren Buffett'in kazanma stratejilerini anlatan kitabı 'Warren Buffett Gibi Düşün, Hareket Et ve Yatırım Yap' ile de tanınan The BAM Alliance Kurumlar Birliğinin Araştırma Bölümü Başkanı Larry Swedroe tarafından örnek gösterilen çalışmanın, uluslararası pek çok yatırımcının ilgisini çektiğini belirten Dr. Umutlu, sonuçların Türk yatırımcılar için de yol gösterici olduğunu söyledi. Doç. Dr Umutlu ve Dr. Zaremba'nın çalışması ayrıca Uluslararası Atıf Endeksi'nde (SSCI) yer alan 'Uygulamalı Ekonomi' isimli bilimsel dergide de yayınlandı. - İZMİR

Kaynak: İHA