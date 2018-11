Türk Akademisyene ABD'den Onur

23 Kasım 2018 Cuma 10:15



Özyeğin Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Uysal , başarılı çalışmalarından dolayı The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) tarafından, en üst düzey üyelik anlamına gelen "Fellow" unvanına layık görüldü.Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Uysal, merkezi New York 'ta bulunan, 160 ülkede 425 bini aşkın üyesi ile elektrik ve elektronik mühendisliği alanında faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen uluslararası organizasyon IEEE tarafından "Fellow" derecesi ile onurlandırıldı.IEEE Fellow derecesi, IEEE'nin ilgi alanındaki konularda dünya çapında, çığır açıcı ve yaygın etkisi en üst derecede olan çalışmalara imza atmış önemli araştırmacılara, yalnızca bu dereceyi almış üyelerin önerisi ve referanslarıyla ve IEEE Yönetim Kurulu'nun onayı ile veriliyor. IEEE Fellow derecesi IEEE'deki en yüksek üyelik düzeyi olup, hem prestijli bir onur hem de önemli bir kariyer başarısı olarak kabul görüyor.Prof. Dr. Uysal, haberleşme kuramı ve kablosuz haberleşme alanlarında çalışma ve araştırmalara imza atıyor. Bu alanlarda yaptığı 300'den fazla uluslararası dergi ve konferans yayını ve bu yayınlara aldığı 9 bin 500'den fazla atıf bulunuyor.Halen IEEE Türkiye Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Uysal, aralarında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, Kanada Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırma Kurumu (Natural Sciences and Engineering Research Council - NSERC) Teşvik Ödülü, Waterloo Üniversitesi Araştırma Mükemmeliyet Ödülü, Özyeğin Üniversitesi En İyi Araştırmacı Ödülü ve National Instruments Mühendislik Etki Ödülü'nün de bulunduğu çeşitli ödüllere sahip.