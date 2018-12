Türk Akademisyene NATO'dan Bilim Ödülü

NATO, Barış ve Güvenlik için Bilim Programı kapsamında "Antraks MntABC Taşıyıcıları" projesi ile "SPS Bilim Ortaklığı 2018 Ödülü"nü Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü & Polimer Araştırma Merkezi öğretim üyesi Prof. Dr. Türkan Haliloğlu ve partner ülke araştırmacılarına verdi.

NATO Barış ve Güvenlik için Bilim Programı (Science for Peace and Security - SPS), son on yıl içinde tamamlanmış ve bilimsel katkıları ile öne çıkan üç projeye "SPS Bilim Ortaklığı 2018 Ödülü"(SPS Science Partnership Prize 2018) verdi. Program, bilim insanlarının eğitimini desteklemek, bilgi paylaşımını teşvik etmek ve uzman ağları oluşturmak için 1958'de kuruldu. SPS Programı, NATO üyesi ülkeler ve ortak ülkeler arasında bilimsel araştırma, teknolojik yenilik, bilgi alışverişi temelinde diyalog ve pratik iş birliğini destekliyor. NATO ülke bilimcileri arasındaki iş birliğinin mükemmelliğini arayan ve genellikle NATO Genel Sekreteri tarafından verilen SPS Bilim Ortaklığı Ödülü'nde çok yıllı projeler başta olmak üzere, tamamlanmış ve güvenlikle ilgili konularda önemli bir etkiye sahip olan projeler ödüllendiriyor.

NATO ülkesi proje yürütücüsü olarak Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü & Polimer Araştırma Merkezi öğretim üyesi Prof. Dr. Türkan Haliloğlu ve partner ülke İsrail'den araştırmacılar, Prof. Nir Ben-Tal (Tel-Aviv Üniversitesi) ve Prof. Oded Lewinson (Technion İsrail Teknoloji Enstitüsü) birlikte gerçekleştirdikleri"Antraks MntABC taşıyıcıları: Yapı, dinamik ve molekül geliştirme (The Anthrax MntABC transporter: Structure, dynamics, and drug discovery)" isimli proje çalışmaları ile CBRN (Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer) etmenlere karşı korunma öncelikli alanında SPS Bilim Ortaklığı 2018 ödüllerinden birine layık görüldü. Ödül kazandıkları proje kapsamında, ciddi bir hastalık etmeni olan B. Anthracis bakterisinin hücre içi ve dışı arasında molekül taşıyan zar proteinlerinin çalışma mekanizmalarının anlaşılması, işlevlerinin engellenmesi ve yönetilmesi aracılığıyla, bu ve diğer biyolojik silah olarak kullanabilecek bakterilerle moleküler seviyede mücadeleye katkı sağlayacak bilgiler elde ettiler.