Türk Akademisyene Uluslararası Diploma

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:37



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:37

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Bilgin, akademik yaşamı boyunca havayolu yönetimi konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Avrupa Havayolu Yönetimi Derneğince uluslararası tanınırlığı olan "EAMS Fellow (FEAMS)" diplomasıyla ödüllendirildi.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Bilgin, akademik yaşamı boyunca havayolu yönetimi (airway management) konusunda ulusal ve uluslararası ölçekli yaptığı çalışmalar, uygulamalar, eğitim faaliyetleri ve hasta bakımına gösterdiği özenin yanı sıra yaptığı liderlikle konuya dikkat çekilmesini sağladığı için Avrupa Havayolu Yönetimi Derneğince (European Airway management Society-EAMS) uluslararası tanınırlığı olan "EAMS Fellow (FEAMS)" diplomasını almaya hak kazandı.Prof. Dr. Bilgin'i kabul eden Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, fakülte yönetimi olarak akademisyenlerin yapacakları tüm projelere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.Çalışmalarında kendisine destek olan herkese teşekkür eden Prof. Dr. Bilgin de "Asistanlığım döneminde bir klinik çalışma vererek beni yönlendiren BUÜ Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Gürayten Özyurt başta olmak üzere, daha sonra beni destekleyen tüm hocalarıma, meslektaşlarıma ve bu süreçteki desteklerinden dolayı BUÜ Rektörlüğü ile Tıp Fakültesi Dekanlığına teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.